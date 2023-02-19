Дожди в определенных регионах и гололедица на дорогах: прогноз погоды в Украине на 20 февраля

19 февраля 2023, 14:24
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в понедельник, 20 февраля, на Западе обещает быть дождливой. В то же время, во всех других регионах ожидать осадков не стоит.

Начало последней полной недели зимы не будет морозным. Именно поэтому снега ожидать не стоит, однако дождя в определенных областях – да.

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Какая будет погода по регионам

Собственно, на Западе – будет дождь, отметки термометров будут колебаться от +3 до +5 градусов по Цельсию днем и от -1 до -3 градусов ночью.

В Центре Украина синоптики прогнозируют облачную погоду, однако с прояснениями. В то же время на Севере осадки возможны только в Черниговской области.

А вот на Востоке и Юге кое-где на дорогах возможна гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 метров в секунду, днем в западной части порывы 15-20 метров в секунду,
– написали в Укргидрометцентре.

Отдельно там рассказали о погоде столицы. Как известно, в Киеве осадки будут лишь вечером. Местами возможен даже мокрый снег.

Температура в крупнейших городах

  • Киев – +2...+4
  • Ужгород – +6...+8
  • Львов – +3...+5
  • Ивано-Франковск – +4...+6
  • Тернополь – +3...+5
  • Черновцы – +4...+6
  • Хмельницкий – +3...+5
  • Луцк – +3...+5
  • Ровно – +3...+5
  • Житомир – +3...+5
  • Винница – +3...+5
  • Одесса – +5...+7
  • Николаев – +6...+8
  • Херсон – +5...+7
  • Симферополь – +6...+8
  • Кропивницкий – +5...+7
  • Черкассы – +3...+5
  • Чернигов – +2...+4
  • Сумы – +2...+4
  • Полтава – +3...+5
  • Днепр – +3...+5
  • Запорожье – +4...+6
  • Донецк – +1...+3
  • Луганск – 0...+2
  • Харьков – +2...+4


Погода в Украине 20 февраля / Карта Укргидрометцентра

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак