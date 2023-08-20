Где в Украине будут дожди с грозами: прогноз погоды на 21 августа
20 августа 2023, 14:28Читати новину українською
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в понедельник, 21 августа, будет жаркой. В ряде регионов нашего государства ожидаются осадки.
В понедельник Украину ожидает переменная облачность. Ветер будет юго-западным со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
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Где будут дожди в понедельник
Днем на Севере и в большинстве областей Центра пройдут кратковременные летние дожди с грозами. Также будет дождь в Харьковской и Луганской областях. Грозы там тоже возможны. На остальной территории Украины осадков не ожидается.
Дневная температура в среднем составит +27…+32 градуса в большинстве областей. Жарче всего 21 августа будет на Юге, где столбики термометров будут показывать +32…+37.
Погода в областных центрах
- Киев +28...+30
- Ужгород +30...+32
- Львов +29...+31
- Ивано-Франковск +29...+31
- Тернополь +29...+31
- Черновцы +29...+31
- Хмельницкий +29...+31
- Луцк +28...+30
- Ровно +28...+30
- Житомир +29...+31
- Винница +30...+32
- Одесса +32...+34
- Николаев +34...+36
- Херсон +33...+35
- Симферополь +34...+36
- Кропивницкий +32...+34
- Черкассы +31...+33
- Чернигов +28...+30
- Сумы +27...+29
- Полтава +30...+32
- Днепр +31...+33
- Запорожье +34...+36
- Донецк +30...+32
- Луганск +29...+31
- Харьков +30...+32