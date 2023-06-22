Почти по всей Украине – жара, однако в некоторых областях дождь: прогноз погоды на 23 июня
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 23 июня, будет жаркой. Однако небольшие осадки принесут немного прохлады в некоторые регионы.
В пятницу ожидается переменная облачность. Осадки, которые вероятны в некоторых регионах, помогут жителям немного отдохнуть от жары.
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Где в Украине 23 июня будут дожди и грозы
По прогнозам синоптиков, ночью будет без осадков. Ночная температура будет составлять от 15 до 20 градусов тепла. На Западе возможны ночные туманы.
Днем пройдут кратковременные дожди на Западе и Севере, а также в Харьковской области. Также в этих регионах возможны грозы. А на Западе утром еще и снова ожидаются туманы. Днем в Украине станет теплее до +27…+32. Ветер будет западным и юго-западным со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура в областных центрах 23 июня
- Киев – +29...+31
- Ужгород – +29...+31
- Львов – +28...+30
- Ивано-Франковск – +29...+31
- Тернополь – +29...+31
- Черновцы – +28...+30
- Хмельницкий – +29...+31
- Луцк – +28...+30
- Ровно – +28...+30
- Житомир – +29...+31
- Винница – +29...+31
- Одесса – +.28..+30
- Николаев – +29...+31
- Херсон – +29...+31
- Симферополь – +28...+30
- Кропивницкий – +30...+32
- Черкассы – +29...+31
- Чернигов – +29...+31
- Сумы – +28...+30
- Полтава – +29...+31
- Днепр – +29...+31
- Запорожье – +29...+31
- Донецк – +27...+29
- Луганск – +26...+28
- Харьков – +27...+29