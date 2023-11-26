Опять будет снежить по всей Украине, местами дождь: какой будет погода 27 ноября
Источник:Укргидрометцентр
В понедельник, 27 ноября, в большинство областей Украины снова придут сильные снега. Местами будут возникать метели, снежные заносы, мощные порывы ветра.
Менее апокалиптическая погода будет в западных областях – там завтра временами небольшой снег и порывистый ветер. Синоптики советуют украинцам закрепить все, что хоть как-то может взлететь или сорваться, быть осторожными, особенно под билбордами, большими деревьями.
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Погода в Украине
Украинцам 27 ноября следует рассчитывать на умеренный снег по всей местности страны. Он усилится ночью в большинстве северных и центральных областей – возможен значительный, местами сильный снег, снежные заносы, метели.
В южной части Украины прогнозируется мокрый снег с дождем, местами гололедица. В западных регионах днем и в большинстве южных областей небольшой снег. Синоптики также предупреждают, что на дорогах страны появится гололедица.
Порывы ветра местами будут достигать 17-22 метров в секунду, ночью и утром, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Сумской областей будут равны 25-30 метрам в секунду. Температура ночью и днем 1 – 9 градусов мороза. В южных, восточных регионах и Днепропетровской области в течение суток от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, в Крыму до 6 градусов тепла.
Киев и снег
В ГСЧП предупреждают, что 27 ноября порывы северо-западного ветра будут достигать 17 – 22 метров в секунду, возможны метели (І уровень опасности, желтый). Ночью и утром порывы будут равны 25 метрам в секунду (II уровень опасности, оранжевый).
Ночью сильный, в восточных районах сильный снег, снежные заносы. На дорогах гололедица. (І уровень опасности, желтый).
Температура в областных центрах
- Киев -4…-2
- Ужгород 0…-2
- Львов -3…-1
- Ивано-Франковск -3…-1
- Тернополь -3…-1
- Черновцы 0…-2
- Хмельницкий -3…-1
- Луцк -3…-1
- Ровно -3…-1
- Житомир -4…-2
- Винница -1…+1
- Одесса 0…-2
- Николаев 0…-2
- Херсон 0…-2
- Симферополь +3…+5
- Кропивницкий -3…-1
- Черкассы -4…-2
- Чернигов -4…-2
- Суммы -4…-2
- Полтава -4…-2
- Днепр -4…-2
- Запорожье -1…+1
- Донецк 0...-2
- Луганск 0…+2
- Харьков -1…+1
Погода в Украине 27 ноября / Карта Укргидрометцентра