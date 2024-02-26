Тепло и никаких осадков: прогноз погоды в Украине на 27 февраля
Источник:Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине во вторник, 27 февраля, обещает порадовать граждан теплом. В этот день синоптики также не прогнозируют осадков по всей территории нашего государства.
В некоторых областях столбики термометра могут подняться до +10 градусов. Поэтому этот день можно посвятить прогулкам на свежем воздухе с ароматным кофе в руках.
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Какой будет погода в Украине 27 февраля
Во всех областях Украины 27 февраля не прогнозируют осадки, а в течение дня будет сохраняться переменная облачность. Не будет в этот день и значительных порывов ветра, а его скорость будет достигать от 5 до 10 метров в секунду.
Теплее всего в этот день будет на Западе Украины. В течение дня в регионе будут выглядывать лучики ласкового солнца, которые будут нагревать воздух и землю. Температура по областям будет колебаться от +11 до +15 градусов.
Немного холоднее будет на Севере Украины. Погода в регионе будет схожей с западными областями, ведь там также не ожидают осадков. В то же время температура может колебаться от +5 до +11 градусов.
В центральных и восточных областях также не прогнозируют осадки, а днем погода будет меняться от солнечной до облачной. Температура составит от +5 до +13 градусов в зависимости от региона.
Подобной будет погода в южных областях. Там также прогнозируют переменную облачность, а столбики термометра будут колебаться от +9 до +14 градусов. Теплее всего в регионе в этот день будет в Крыму и Одесской области, где температура может достигать +14 градусов.
Температура в областных центрах Украины
Киев – +7...+9
Ужгород – +16...+18
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +11...+13
Тернополь – +13...+15
Черновцы – +13...+15
Хмельницкий – +11...+13
Луцк – +13...+15
Ровно – +11...+13
Житомир – +9...+11
Винница – +11...+13
Одесса – +12...+14
Николаев – +9...+11
Херсон – +9...+11
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +8...+10
Черкассы – +8...+10
Чернигов – +6...+8
Сумы – +5...+7
Полтава – +5...+7
Днепр – +6...+8
Запорожье – +7...+9
Донецк – +6...+8
Луганск – +5...+7
Харьков – +5...+7
Прогноз погоды в Украине 27 февраля / Карта Укргидрометцентра