Тепло и никаких осадков: прогноз погоды в Украине на 27 февраля

Прогноз погоды в Украине во вторник, 27 февраля, обещает порадовать граждан теплом. В этот день синоптики также не прогнозируют осадков по всей территории нашего государства.

В некоторых областях столбики термометра могут подняться до +10 градусов. Поэтому этот день можно посвятить прогулкам на свежем воздухе с ароматным кофе в руках.

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Какой будет погода в Украине 27 февраля

Во всех областях Украины 27 февраля не прогнозируют осадки, а в течение дня будет сохраняться переменная облачность. Не будет в этот день и значительных порывов ветра, а его скорость будет достигать от 5 до 10 метров в секунду.

Теплее всего в этот день будет на Западе Украины. В течение дня в регионе будут выглядывать лучики ласкового солнца, которые будут нагревать воздух и землю. Температура по областям будет колебаться от +11 до +15 градусов.

Немного холоднее будет на Севере Украины. Погода в регионе будет схожей с западными областями, ведь там также не ожидают осадков. В то же время температура может колебаться от +5 до +11 градусов.

В центральных и восточных областях также не прогнозируют осадки, а днем погода будет меняться от солнечной до облачной. Температура составит от +5 до +13 градусов в зависимости от региона.

Подобной будет погода в южных областях. Там также прогнозируют переменную облачность, а столбики термометра будут колебаться от +9 до +14 градусов. Теплее всего в регионе в этот день будет в Крыму и Одесской области, где температура может достигать +14 градусов.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +7...+9

Ужгород – +16...+18

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +13...+15

Ровно – +11...+13

Житомир – +9...+11

Винница – +11...+13

Одесса – +12...+14

Николаев – +9...+11

Херсон – +9...+11

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +8...+10

Черкассы – +8...+10

Чернигов – +6...+8

Сумы – +5...+7

Полтава – +5...+7

Днепр – +6...+8

Запорожье – +7...+9

Донецк – +6...+8

Луганск – +5...+7

Харьков – +5...+7



Прогноз погоды в Украине 27 февраля / Карта Укргидрометцентра