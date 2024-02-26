У деяких областях стовпчики термометра можуть піднятися до +10 градусів. Тому цей день можна присвятити прогулянкам на свіжому повітрі з запашною кавою у руках.
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Якою буде погода в Україні 27 лютого
У всіх областях України 27 лютого не прогнозують опади, а впродовж дня зберігатиметься мінлива хмарність. Не буде цього дня і значних поривів вітру, а його швидкість сягатиме від 5 до 10 метрів на секунду.
Найтепліше цього дня буде на Заході України. Упродовж дня у регіоні визиратимуть промінці ласкавого сонця, які нагріватимуть повітря і землю. Температура по областях коливатиметься від +11 до +15 градусів.
Трохи холодніше буде на Півночі України. Погода у регіоні буде схожою із західними областями, адже там також не очікують опадів. Водночас температура може коливатися від +5 до +11 градусів.
У центральних і східних областях також не прогнозують опади, а вдень погода змінюватиметься від сонячної до хмарної. Температура становитиме від +5 до +13 градусів залежно від регіону.
Подібною буде погода у південних областях. Там також прогнозують мінливу хмарність, а стовпчики термометра коливатимуться від +9 до +14 градусів. Найтепліше у регіоні цього дня буде у Криму й Одеській області, де температура може сягати +14 градусів.
Температура в обласних центрах України
Київ – +7...+9
Ужгород – +16...+18
Львів – +13...+15
Івано-Франківськ – +11...+13
Тернопіль – +13..+15
Чернівці – +13...+15
Хмельницький – +11…+13
Луцьк – +13...+15
Рівне – +11...+13
Житомир – +9...+11
Вінниця – +11...+13
Одеса – +12...+14
Миколаїв – +9...+11
Херсон – +9...+11
Сімферополь – +12...+14
Кропивницький – +8...+10
Черкаси – +8...+10
Чернігів – +6...+8
Суми – +5...+7
Полтава – +5...+7
Дніпро – +6...+8
Запоріжжя – +7...+9
Донецьк – +6...+8
Луганськ – +5...+7
Харків – +5...+7
Прогноз погоди в Україні 27 лютого / Карта Укргідрометцентру