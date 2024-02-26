У деяких областях стовпчики термометра можуть піднятися до +10 градусів. Тому цей день можна присвятити прогулянкам на свіжому повітрі з запашною кавою у руках.

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Якою буде погода в Україні 27 лютого

У всіх областях України 27 лютого не прогнозують опади, а впродовж дня зберігатиметься мінлива хмарність. Не буде цього дня і значних поривів вітру, а його швидкість сягатиме від 5 до 10 метрів на секунду.

Найтепліше цього дня буде на Заході України. Упродовж дня у регіоні визиратимуть промінці ласкавого сонця, які нагріватимуть повітря і землю. Температура по областях коливатиметься від +11 до +15 градусів.

Трохи холодніше буде на Півночі України. Погода у регіоні буде схожою із західними областями, адже там також не очікують опадів. Водночас температура може коливатися від +5 до +11 градусів.

У центральних і східних областях також не прогнозують опади, а вдень погода змінюватиметься від сонячної до хмарної. Температура становитиме від +5 до +13 градусів залежно від регіону.

Подібною буде погода у південних областях. Там також прогнозують мінливу хмарність, а стовпчики термометра коливатимуться від +9 до +14 градусів. Найтепліше у регіоні цього дня буде у Криму й Одеській області, де температура може сягати +14 градусів.

Температура в обласних центрах України

Київ – +7...+9

Ужгород – +16...+18

Львів – +13...+15

Івано-Франківськ – +11...+13

Тернопіль – +13..+15

Чернівці – +13...+15

Хмельницький – +11…+13

Луцьк – +13...+15

Рівне – +11...+13

Житомир – +9...+11

Вінниця – +11...+13

Одеса – +12...+14

Миколаїв – +9...+11

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +8...+10

Черкаси – +8...+10

Чернігів – +6...+8

Суми – +5...+7

Полтава – +5...+7

Дніпро – +6...+8

Запоріжжя – +7...+9

Донецьк – +6...+8

Луганськ – +5...+7

Харків – +5...+7



Прогноз погоди в Україні 27 лютого / Карта Укргідрометцентру