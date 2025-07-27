В части Украины – грозы, град и шквалы, в другой – сильная жара: прогноз погоды на 27 июля

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 27 июля, обещает принести в некоторые области осадки в виде грозы, града и шквалов ветра. В остальной части страны осадков не прогнозируют.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 27 июля?

Погода в Украине будет преимущественно облачной с прояснениями. В западных областях, а также в Винницкой, Житомирской (днем), местами в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской ожидаются умеренные, на западе – местами значительные дожди с грозами.

Днем в отдельных районах местами возможны град и шквалы ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду. На остальной территории – без осадков.

В целом ветер по стране прогнозируют северо-восточный, в западных регионах днем с переходом на южный, со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +17 – +22 градуса. Днем – +25 – +30 градусов, а в западных областях – +21 – +26 градусов.

На юге и юго-востоке ночью столбики термометра могут показывать от +20 до +25 градусов, а днем – +29 – +34 градуса. Местами синоптики прогнозируют сильную жару с температурой от +35 до +38 градусов.

В Киеве 27 июля будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Температура ночью составит +20 – +22 градуса, а днем – +27 – +29 градусов.

Какую температуру прогнозируют в областных центрах?

Киев +27...+29

Ужгород +23...+25

Львов +23...+25

Ивано-Франковск +23...+25

Тернополь +23...+25

Черновцы +25...+27

Хмельницкий +24...+26

Луцк +23...+25

Ровно +23...+25

Житомир +25...+27

Винница +28...+30

Одесса +35...+37

Николаев +35...+37

Херсон +35...+37

Симферополь +35...+37

Кропивницкий +31...+33

Черкассы +28...+30

Чернигов +27...+29

Сумы +27...+29

Полтава +28...+30

Днепр +33...+35

Запорожье +33...+35

Донецк +30...+32

Луганск +28...+30

Харьков +31...+33



Прогноз погоды в Украине на 27 июля / Карта Укргидрометцентра