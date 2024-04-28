Тепло, облачность и местами грозы: прогноз погоды на 29 апреля

28 апреля 2024, 14:39
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в понедельник, 29 апреля, будет облачно с прояснениями. Синоптики уверяют, что в большинстве регионов Украины не будет дождь.

Правда, дожди или грозы прогнозируют в юго-восточной части нашей страны. Теплее всего будет на Закарпатье, холоднее всего – в Донецкой области.

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Какая будет погода в регионах Украины

Облачно. В юго-восточной части кратковременные дожди, днем иногда с грозами, на остальной территории без осадков,
– рассказали синоптики.

По их данным, ветер будет северо-восточный, на Западе– страны юго-восточный, 7– 12 метров в секунду, в южных областях местами порывы 15– 18 метров в секунду.

Температура воздуха будет:

  • ночью 4 – 9 градусов тепла, на Юге и Востоке страны – 10 – 15 градусов;
  • днем – 17 – 22 градусов, в Закарпатье – до 25 градусов.

В Киевской области 29 апреля будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный, 7– 10 метров на секунду.

Температура воздуха в Киевской области ночью 4 – 9 градусов, днем 17 – 22 градуса тепла. В Киеве – 7 – 9 градусов тепла, днем – ориентировочно 20 градусов тепла.

Какая будет погода в городах Украины

  • Киев +19...+21
  • Ужгород +23...+25
  • Львов +21...+23
  • Ивано-Франковск +20...+22
  • Тернополь +21...+23
  • Черновцы +20...+22
  • Хмельницкий +19...+21
  • Луцк +21...+23
  • Ровно +20...+22
  • Житомир +19...+21
  • Винница +20...+22
  • Одесса +19...+21
  • Николаев +20...+22
  • Херсон +19...+21
  • Симферополь +18...+20
  • Кропивницкий +19...+21
  • Черкассы +19...+21
  • Чернигов +18...+20
  • Сумы +18...+20
  • Полтава +18...+20
  • Днепр +18...+20
  • Запорожье +18...+20
  • Донецк +17...+19
  • Луганск +18...+20
  • Харьков +18...+20


Прогноз погоды в Украине на 29 апреля / Укргидрометцентр

Автор: Діана Квасневська