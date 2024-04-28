Тепло, облачность и местами грозы: прогноз погоды на 29 апреля

Погода в Украине в понедельник, 29 апреля, будет облачно с прояснениями. Синоптики уверяют, что в большинстве регионов Украины не будет дождь.

Правда, дожди или грозы прогнозируют в юго-восточной части нашей страны. Теплее всего будет на Закарпатье, холоднее всего – в Донецкой области.

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Какая будет погода в регионах Украины

Облачно. В юго-восточной части кратковременные дожди, днем иногда с грозами, на остальной территории без осадков,

– рассказали синоптики.

По их данным, ветер будет северо-восточный, на Западе– страны юго-восточный, 7– 12 метров в секунду, в южных областях местами порывы 15– 18 метров в секунду.

Температура воздуха будет:

ночью 4 – 9 градусов тепла, на Юге и Востоке страны – 10 – 15 градусов;

днем – 17 – 22 градусов, в Закарпатье – до 25 градусов.

В Киевской области 29 апреля будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный, 7– 10 метров на секунду.

Температура воздуха в Киевской области ночью 4 – 9 градусов, днем 17 – 22 градуса тепла. В Киеве – 7 – 9 градусов тепла, днем – ориентировочно 20 градусов тепла.

Какая будет погода в городах Украины

Киев +19...+21

Ужгород +23...+25

Львов +21...+23

Ивано-Франковск +20...+22

Тернополь +21...+23

Черновцы +20...+22

Хмельницкий +19...+21

Луцк +21...+23

Ровно +20...+22

Житомир +19...+21

Винница +20...+22

Одесса +19...+21

Николаев +20...+22

Херсон +19...+21

Симферополь +18...+20

Кропивницкий +19...+21

Черкассы +19...+21

Чернигов +18...+20

Сумы +18...+20

Полтава +18...+20

Днепр +18...+20

Запорожье +18...+20

Донецк +17...+19

Луганск +18...+20

Харьков +18...+20



Прогноз погоды в Украине на 29 апреля / Укргидрометцентр