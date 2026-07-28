Об этом сообщил Укргидрометцентр .

Какую погоду ждать 29 июля?

По прогнозу синоптиков, 29 июля в Украине переменная облачность. Осадки прогнозируют, прежде всего, в восточных и северо-восточных регионах, тогда как на остальной территории страны существенных дождей не ожидается.

Ночью на Луганщине и Донбасе местами возможны сильные дожди. Днем в этих областях сохранится вероятность осадков, которые могут сопровождаться грозами.

Температура воздуха будет оставаться комфортной из-за поступления прохладной воздушной массы с северо-запада. В ночные часы температура составит +10…+15 градусов, а на юге и юго-востоке будет теплее – до +18 градусов.

Днем 29 июля воздух прогреется до +21…+26 градусов. Самые высокие показатели температуры ожидаются в южных и отдельных восточных регионах, в то время как в западных и северных областях будет свежее.

Ветер по Украине прогнозируют северо-западный, со скоростью 7-12 метров в секунду. Порывы ветра могут усиливать чувство прохлады, особенно в утренние и вечерние часы.

Температура воздуха в областных центрах

Киев +20…+22;

Ужгород +25…+27;

Львов +23…+25;

Ивано-Франковск +22…+24;

Тернополь +22…+24;

Черновцы +24…+26;

Хмельницкий +22…+24;

Луцк +19…+21;

Ровно +20…+22;

Житомир +19…+21;

Винница +21…+23;

Одесса +24…+26;

Николаев +23…+25;

Херсон +24…+26;

Симферополь +23…+25;

Кропивницкий +23…+25;

Черкассы +22…+24;

Чернигов +20…+22;

Суммы +18…+20;

Полтава +21…+23;

Днепр +22…+24;

Запорожье +22…+24;

Донецк +22…+24;

Луганск +20…+22;

Харьков +19…+21.

Прогноз погоды на 29 июля. / Карта Укргидрометцентра.

Напомним, пока в Украине сохраняется относительно прохладная погода в Польше в начале августа ожидается возвращение аномальной жары , которая местами может поднять температуру до +40 градусов. Новая волна экстремальной погоды станет уже второй за лето после сильной жары, накрывшей страну в конце июня.

По прогнозам высокие температуры начнут усиливаться уже со среды, а наиболее жаркими днями могут стать 3 – 5 августа. В большинстве регионов Польши температура поднимется до +30 градусов, а иногда ожидают +36…+38 градусов.

Жаркая погода накроет не только Польшу, но и другие страны Европы, где температура в отдельных районах может превысить +40 градусов. Специалисты предупреждают, что новая волна жары может усилить риск масштабных пожаров, уже охвативших часть Франции и Испании.