Про це повідомив Укргідрометцентр.
Якої погоди чекати 29 липня?
За прогнозом синоптиків, 29 липня в Україні буде мінлива хмарність. Опади прогнозують насамперед у східних та північно-східних регіонах, тоді як на решті території країни суттєвих дощів не очікується.
Уночі на Луганщині та Донеччині місцями можливі значні дощі. Вдень у цих областях також збережеться ймовірність опадів, які можуть супроводжуватися грозами.
Температура повітря залишатиметься комфортною через надходження прохолодної повітряної маси з північного заходу. У нічний час температура становитиме +10…+15 градусів, а на півдні та південному сході буде тепліше – до +18 градусів.
Удень 29 липня повітря прогріється до +21…+26 градусів. Найвищі показники температури очікуються у південних та окремих східних регіонах, тоді як у західних і північних областях буде свіжіше.
Вітер по Україні прогнозують північно-західний, зі швидкістю 7–12 метрів за секунду. Пориви вітру можуть посилювати відчуття прохолоди, особливо в ранкові та вечірні години.
Температура повітря в обласних центрах
- Київ +20…+22;
- Ужгород +25…+27;
- Львів +23…+25;
- Івано-Франківськ +22…+24;
- Тернопіль +22…+24;
- Чернівці +24…+26;
- Хмельницький +22…+24;
- Луцьк +19…+21;
- Рівне +20…+22;
- Житомир +19…+21;
- Вінниця +21…+23;
- Одеса +24…+26;
- Миколаїв +23…+25;
- Херсон +24…+26;
- Сімферополь +23…+25;
- Кропивницький +23…+25;
- Черкаси +22…+24;
- Чернігів +20…+22;
- Суми +18…+20;
- Полтава +21…+23;
- Дніпро +22…+24;
- Запоріжжя +22…+24;
- Донецьк +22…+24;
- Луганськ +20…+22;
- Харків +19…+21.
Прогноз погоди на 29 липня / Карта Укргідрометцентру
Нагадаємо, поки в Україні зберігається відносно прохолодна погода у Польщі на початку серпня очікують повернення аномальної спеки, яка місцями може підняти температуру до +40 градусів. Нова хвиля екстремальної погоди стане вже другою за літо після сильної спеки, що накрила країну наприкінці червня.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
За прогнозами, високі температури почнуть посилюватися вже із середи, а найбільш спекотними днями можуть стати 3 – 5 серпня. У більшості регіонів Польщі температура підніметься до +30 градусів, а подекуди очікують +36…+38 градусів.
Спекотна погода накриє не лише Польщу, а й інші країни Європи, де температура в окремих районах може перевищити +40 градусів. Фахівці попереджають, що нова хвиля спеки може посилити ризик масштабних пожеж, які вже охопили частину Франції та Іспанії.