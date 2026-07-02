Грозы и ливни возвращаются: 3 июля погода в Украине резко изменится

В четверг, 3 июля, в Украине ожидается нестабильная и местами опасная погода. В большинстве областей прогнозируются дожди и грозы, местами сильные.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какой погоды ожидать 3 июля?

В большинстве западных и северных регионов, а также в Винницкой области ночью и днем прогнозируются умеренные, местами значительные осадки. Днем дожди и грозы распространятся также на центральные, Одесскую и Николаевскую области. На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается.

В некоторых районах во время гроз возможны опасные метеорологические явления – град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Синоптики призывают учитывать эти условия при планировании поездок и пребывании на открытой местности.

В Украине будет преобладать северо-западный ветер, а в восточных областях – восточный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Несмотря на осадки, температура воздуха останется высокой и летней.

Ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +18…+23 градусов, а днем поднимутся до +29…+34 градусов. В Киевской области прогнозируют +25…+30 градусов. В западных, Житомирской и Винницкой областях будет несколько прохладнее: ночью +14…+19 градусов, днем +22…+27 градусов.

Какая будет температура в областных центрах?

Киев +27…+29;

Ужгород +26…+28;

Львов +24…+26;

Ивано-Франковск +23…+25;

Тернополь +24…+26;

Черновцы +24…+26;

Хмельницкий +24…+26;

Луцк +25…+27;

Ровно +25…+27;

Житомир +24…+26;

Винница +22…+24;

Одесса +27…+29;

Николаев +32…+34;

Херсон +30…+32;

Симферополь +29…+31;

Кропивницкий +31…+33;

Черкассы +27…+29;

Чернигов +25…+27;

Сумы +29…+31;

Полтава +30…+32;

Днепр +31…+33;

Запорожье +31…+33;

Донецк +31…+33;

Луганск +31…+33;

Харьков +30…+32.

Погода на 3 июля / Фото Укргидрометцентра

Напомним, летом в Украине возможны периоды сильной жары с температурами до +40 градусов, однако в ближайшее время таких погодных условий не прогнозируется.

Как рассказал в интервью 24 Каналу представитель Укргидрометцентра Иван Семилит, в предыдущие годы абсолютные максимумы температур в июле в отдельных регионах достигали +40…+41,6 градуса, в частности на юге и востоке страны. В горных районах максимальные значения были ниже и составляли до +37 градусов.

В этом году средняя температура июля ожидается на 2 – 3 градуса выше климатической нормы и составит примерно +21,8…+26 градусов. В то же время синоптики не исключают возможности новых волн жары позже, но в ближайшую декаду таких предпосылок нет.