Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Грозы и ливни возвращаются: 3 июля погода в Украине резко изменится
2 июля, 16:48
3

Грозы и ливни возвращаются: 3 июля погода в Украине резко изменится

Вероника Соцкова

В четверг, 3 июля, в Украине ожидается нестабильная и местами опасная погода. В большинстве областей прогнозируются дожди и грозы, местами сильные.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Смотрите также Погода резко изменится: 8 областей накроют грозы, град и сильный ветер

Какой погоды ожидать 3 июля?

В большинстве западных и северных регионов, а также в Винницкой области ночью и днем прогнозируются умеренные, местами значительные осадки. Днем дожди и грозы распространятся также на центральные, Одесскую и Николаевскую области. На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается.

В некоторых районах во время гроз возможны опасные метеорологические явления – град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Синоптики призывают учитывать эти условия при планировании поездок и пребывании на открытой местности.

В Украине будет преобладать северо-западный ветер, а в восточных областях – восточный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Несмотря на осадки, температура воздуха останется высокой и летней.

Ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +18…+23 градусов, а днем поднимутся до +29…+34 градусов. В Киевской области прогнозируют +25…+30 градусов. В западных, Житомирской и Винницкой областях будет несколько прохладнее: ночью +14…+19 градусов, днем +22…+27 градусов.

Какая будет температура в областных центрах?

  • Киев +27…+29;
  • Ужгород +26…+28;
  • Львов +24…+26;
  • Ивано-Франковск +23…+25;
  • Тернополь +24…+26;
  • Черновцы +24…+26;
  • Хмельницкий +24…+26;
  • Луцк +25…+27;
  • Ровно +25…+27;
  • Житомир +24…+26;
  • Винница +22…+24;
  • Одесса +27…+29;
  • Николаев +32…+34;
  • Херсон +30…+32;
  • Симферополь +29…+31;
  • Кропивницкий +31…+33;
  • Черкассы +27…+29;
  • Чернигов +25…+27;
  • Сумы +29…+31;
  • Полтава +30…+32;
  • Днепр +31…+33;
  • Запорожье +31…+33;
  • Донецк +31…+33;
  • Луганск +31…+33;
  • Харьков +30…+32.

Погода на 3 июля / Фото Укргидрометцентра

Напомним, летом в Украине возможны периоды сильной жары с температурами до +40 градусов, однако в ближайшее время таких погодных условий не прогнозируется.

Как рассказал в интервью 24 Каналу представитель Укргидрометцентра Иван Семилит, в предыдущие годы абсолютные максимумы температур в июле в отдельных регионах достигали +40…+41,6 градуса, в частности на юге и востоке страны. В горных районах максимальные значения были ниже и составляли до +37 градусов.

В этом году средняя температура июля ожидается на 2 – 3 градуса выше климатической нормы и составит примерно +21,8…+26 градусов. В то же время синоптики не исключают возможности новых волн жары позже, но в ближайшую декаду таких предпосылок нет.

Связанные темы:

Новости Украины
Погода Непогода в Украине Жара
Дождь