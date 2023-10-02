Тепло и никаких осадков: прогноз погоды на 3 октября
Источник:Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине на вторник, 3 октября, продолжит радовать украинцев теплом и отсутствием осадков. В то же время, по всей стране будет сохраняться переменная облачность.
В конце концов, температура почти по всем областям нашего государства будет колебаться от +20 до +22 градусов. Такая погода позволит насладиться осенним теплом и погулять без зонтов или дождевиков.
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Какая будет погода в Украине 3 октября
По всей Украине в течение дня сохраняется переменная облачность и осеннее тепло. Также не будет и значительных порывов ветра, ведь его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.
На Западе Украины прогнозируют температуру от +20 до +24 градусов. Жарче всего в этот день будет на Закарпатье, где температура может составлять +22 - +24 градусов, без осадков.
На Севере и в Центре нашего государства погода будет немного холоднее. Ведь температура будет составлять от +17 до +22 градусов. Холоднее всего будет в Сумской области, где температура может колебаться от +17 до +19 градусов.
Жители Юга также смогут насладиться теплой погодой. Температура там сохранится от +19 до +22 градусов.
Первые холода придут в восточные области Украины. Ведь температура упадет до +16 – +20 градусов. Холоднее всего будет в Луганской, Донецкой и Харьковской областях.
Температура в областных центрах Украины
Киев – +19...+21
Ужгород – +22...+24
Львов – +21...+23
Ивано-Франковск – +20...+22
Тернополь – +20...+22
Черновцы – +20...+22
Хмельницкий – +20…+22
Луцк – +21...+23
Ровно – +20...+22
Житомир – +20...+22
Винница – +20...+22
Одесса – +20...+22
Николаев – +20...+22
Херсон – +20...+22
Симферополь – +20...+22
Кропивницкий – +20...+22
Черкассы – +19...+21
Чернигов – +18...+20
Сумы – +17...+19
Полтава – +18...+20
Днепр – +19...+21
Запорожье – +20...+22
Донецк – +17...+19
Луганск – +16...+18
Харьков – +17...+19
Прогноз погоды в Украине 3 октября / Карта Укргидрометцентра.