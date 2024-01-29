В некоторых областях незначительное потепление: прогноз погоды в Украине на 30 января

Погода в Украине во вторник, 30 января, принесет потепление в некоторые регионы нашего государства. На всей территории нашего государства в этот день будет сухо.

Кроме того, на протяжении целого дня во всех областях могут выглянуть лучи солнышка. Поэтому этот день украинцы могут вполне спокойно провести на свежем воздухе в приятной компании с ароматной чашечкой ароматного кофе или чая.

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Какая будет погода в Украине 30 января

По всей Украине 30 января погода будет приятной и сухой. По всем областям нашего государства не прогнозируют осадков, а скорость ветра будет достигать от 3 до 8 метров в секунду.

Теплее всего в этот день будет на Западе Украины. Там температура может подняться до комфортных +7 градусов, а в течение дня облачность может измениться на солнечную погоду. В то же время, столбики термометра могут опуститься до +1 градуса в Хмельницкой области и на Закарпатье.

Более холодная погода будет в северных областях. Там также не ожидается никаких осадков, а на протяжении всего дня будет держаться переменная облачность. Холоднее всего в этот день будет в Сумской области, где температура может опуститься до -1 градуса.

В центральных и восточных областях жители также смогут порадоваться ласковым лучикам солнца, которые кое-где будут прикрывать облака. Температура может варьироваться от -2 до +4 градусов в зависимости от региона.

Теплее погода на Юге Украины. Там также не прогнозируют осадков в виде дождя или мокрого снега, а столбики термометра могут подняться до +4 градусов. В регионе также ожидается переменная облачность.

Температура в областных центрах Украины

Киев +1...+3

Ужгород +1...+3

Львов +5...+7

Ивано-Франковск +4...+6

Тернополь +3..+5

Черновцы +3...+5

Хмельницкий +1…+3

Луцк +4...+6

Ровно +3...+5

Житомир +1...+3

Винница +1...+3

Одесса +2...+4

Николаев +2...+4

Херсон +2...+4

Симферополь +2...+4

Кропивницкий +1...+3

Черкассы +1...+3

Чернигов 0...+2

Суммы -1...+1

Полтава 0...+2

Днепр +1...+3

Запорожье +1...+3

Донецк -1...-+1

Луганск 0...-2

Харьков -1...+1



Прогноз погоды в Украине 30 января / Карта Укргидрометцентра