Значительную часть Украины накроют дожди с грозами: прогноз погоды на 31 июля

30 июля 2023, 14:26
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в понедельник, 31 июля, будет теплой и местами влажной. Жители многих областей смогут немного отдохнуть от жары.

В понедельник снова по всей стране будет переменная облачность. Ветер будет менять свое направление. Его скорость будет составлять 3 – 8 метров в секунду.

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Где ожидаются осадки 31 июля

На Западе, Севере, Центре и части Востока ожидаются умеренные кратковременные дожди. Возможны грозы. В юго-восточной части Украины в понедельник осадков не будет.

Дневная температура на Западе составит +22…+25. На Севера и в Центре столбики термометров будут показывать +24…+26. Жарко будет на Востоке и Юге. Там температура может подняться до +30.

Температура в областных центрах Украины

  • Киев – +24...+26
  • Ужгород – +23...+25
  • Львов – +22...+24
  • Ивано-Франковск – +23...+25
  • Тернополь – +23...+25
  • Черновцы – +23...+25
  • Хмельницкий – +23...+25
  • Луцк – +22...+24
  • Ровно – +23...+25
  • Житомир – +23...+25
  • Винница – +23...+25
  • Одесса – +26...+28
  • Николаев – +27...+29
  • Херсон – +27...+29
  • Симферополь – +27...+29
  • Кропивницкий – +24...+26
  • Черкассы – +24...+26
  • Чернигов – +24...+26
  • Сумы – +23...+25
  • Полтава – +24...+26
  • Днепр – +25...+27
  • Запорожье – +27...+29
  • Донецк – +27...+29
  • Луганск – +26...+28
  • Харьков – +25...+27


Прогноз погоды на 31 июля / Карта Укргидрометцентра

Автор: Петро Залива