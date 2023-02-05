Накроет снег и гололедица: прогноз погоды в Украине на 6 февраля

В понедельник, 6 февраля, Украину накроет небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица, поэтому нужно быть осторожность.

Местами ветер будет достигать 20 метров в секунду. Подробнее о погоде 6 февраля – читайте далее.

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Какой будет погода 6 февраля

Синоптики прогнозируют в этот день временами небольшой снег, а на дорогах – местами гололедицу.

Ветер северный, северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду, в южной части местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет достигать 3 – 8 градусов мороза, днем 0 – 5 градусов мороза.

В Карпатах прогнозируют снег, температура ночью 11 – 16 градусов, днем 5 – 10 градусов мороза.

Прогноз погоды в Киевской области

6 февраля будет облачно, временами небольшой снег. На дорогах местами прогнозируют гололедицу. Ветер северный 7 – 12 метров в секунду.

Температура по области ночью будет 3 – 8 градусов, днем 0 – 5 градусов мороза. А в Киеве ночью температура воздуха будет достигать 4 – 6 градусов, днем 1 – 3 градуса мороза.

Погода в городах Украины

Ужгород – -6...-4

Львов – -5...-3

Ивано-Франковск – -4...-2

Тернополь – -4...-2

Черновцы – -6...-4

Хмельницкий – -4...-2

Луцк – -4...-2

Ровно – -4...-2

Житомир – -3...-1

Винница – -3...-1

Одесса – 0...+2

Николаев – -1...+1

Херсон – -1...+1

Симферополь – -1...+1

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – -3...-1

Чернигов – -3...-1

Сумы – -3...-1

Полтава – -3...-1

Днепр – 0…-2

Запорожье – -1...+1

Донецк – -3...-1

Луганск – -4...-2

Харьков – -3...-1

Киев – -3...-1



Прогноз погоды в Украине 6 февраля / Карта