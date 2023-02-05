Накроет снег и гололедица: прогноз погоды в Украине на 6 февраля
Источник:Украинский гидрометеорологический центр
В понедельник, 6 февраля, Украину накроет небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица, поэтому нужно быть осторожность.
Местами ветер будет достигать 20 метров в секунду. Подробнее о погоде 6 февраля – читайте далее.
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Какой будет погода 6 февраля
Синоптики прогнозируют в этот день временами небольшой снег, а на дорогах – местами гололедицу.
Ветер северный, северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду, в южной части местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью будет достигать 3 – 8 градусов мороза, днем 0 – 5 градусов мороза.
В Карпатах прогнозируют снег, температура ночью 11 – 16 градусов, днем 5 – 10 градусов мороза.
Прогноз погоды в Киевской области
6 февраля будет облачно, временами небольшой снег. На дорогах местами прогнозируют гололедицу. Ветер северный 7 – 12 метров в секунду.
Температура по области ночью будет 3 – 8 градусов, днем 0 – 5 градусов мороза. А в Киеве ночью температура воздуха будет достигать 4 – 6 градусов, днем 1 – 3 градуса мороза.
Погода в городах Украины
- Ужгород – -6...-4
- Львов – -5...-3
- Ивано-Франковск – -4...-2
- Тернополь – -4...-2
- Черновцы – -6...-4
- Хмельницкий – -4...-2
- Луцк – -4...-2
- Ровно – -4...-2
- Житомир – -3...-1
- Винница – -3...-1
- Одесса – 0...+2
- Николаев – -1...+1
- Херсон – -1...+1
- Симферополь – -1...+1
- Кропивницкий – 0...+2
- Черкассы – -3...-1
- Чернигов – -3...-1
- Сумы – -3...-1
- Полтава – -3...-1
- Днепр – 0…-2
- Запорожье – -1...+1
- Донецк – -3...-1
- Луганск – -4...-2
- Харьков – -3...-1
- Киев – -3...-1
Прогноз погоды в Украине 6 февраля / Карта