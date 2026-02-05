Плюсовые температуры придут с осадками: прогноз погоды на 6 февраля

По всей Украине в пятницу, 6 февраля, прогнозируют облачную погоду, местами со снегом, гололедом и дождем. Морозы не оставят большинство регионов, однако местами воздух прогреется до +11 градусов.

На дорогах возможна гололедица. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Смотрите также Киев снова парализовало: дороги замело снегом, транспорт стоит

Какой будет погода 6 февраля?

По данным синоптиков, 6 февраля продержится облачная погода. В большинстве регионов, кроме востока, а ночью и юго-востока, ожидается небольшой снег. На западе и юго-западе страны снег будет с дождем.

В Житомирской, Ровенской, Хмельницкой и Винницкой областях днем прогнозируют гололед. Местами на дорогах в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях возможна гололедица. Однако ее не прогнозируют на дорогах крайнего юга.

Ветер юго-восточный и восточный, скоростью 7 – 12 метров в секунду.

По температуре воздуха, то в течение суток она составит от -3 до -8 градусов. Ночью на востоке и северо-востоке похолодает до -10 – -15 градусов.

Несколько теплее будет в западных и большинстве южных областей. Там температура будет колебаться от -4 до +1 градусов. Днем на Закарпатье и в Крыму воздух прогреется от +6 до +11 градусов.

Какую температуру ожидать в регионах?

Киев -8...-6;

Ужгород +8...+10;

Львов 0...-2;

Ивано-Франковск 0...-2;

Тернополь 0...-2;

Черновцы 0...-2;

Хмельницкий 0...-2;

Луцк 0...-2;

Ровно 0...-2;

Житомир -6...-4;

Винница -4...-2;

Одесса 0...-2;

Николаев 0...-2;

Херсон 0...-2;

Симферополь +8..+10;

Кропивницкий -4...-2;

Черкассы -4...-2;

Чернигов -6...-4;

Сумы -7...-5;

Полтава -6...-4;

Днепр -4...-2;

Запорожье 0....-2;

Донецк -5...-3;

Луганск -7...-5;

Харьков -6...-4.

Прогноз погоды в Украине на 6 февраля / Карта Укргидрометцентра

Какую погоду ожидать на днях?