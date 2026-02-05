На дорогах можлива ожеледиця. Про це повідомив Укргідрометцентр.
Дивіться також Київ знову паралізувало: дороги замело снігом, транспорт стоїть
Якою буде погода 6 лютого?
За даними синоптиків, 6 лютого протримається хмарна погода. У більшості регіонів, окрім сходу, а вночі й південного сходу, очікується невеликий сніг. На заході та південному заході країни сніг буде із дощем.
У Житомирській, Рівненській, Хмельницькій та Вінницькій областях вдень прогнозують ожеледь. Місцями на дорогах в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях можлива ожеледиця. Проте її не прогнозують на дорогах крайнього півдня.
Вітер південно-східний та східний, швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
Щодо температури повітря, то протягом доби вона становитиме від -3 до -8 градусів. Вночі на сході та північному сході похолодає до -10 – -15 градусів.
Дещо тепліше буде у західних і більшості південних областей. Там температура коливатиметься від -4 до +1 градусів. Вдень на Закарпатті та в Криму повітря прогріється від +6 до +11 градусів.
Яку температуру очікувати в регіонах?
- Київ -8…-6;
- Ужгород +8..+10;
- Львів 0…-2;
- Івано-Франківськ 0…-2;
- Тернопіль 0…-2;
- Чернівці 0…-2;
- Хмельницький 0…-2;
- Луцьк 0…-2;
- Рівне 0…-2;
- Житомир -6…-4;
- Вінниця -4…-2;
- Одеса 0…-2;
- Миколаїв 0…-2;
- Херсон 0…-2;
- Сімферополь +8..+10;
- Кропивницький -4…-2;
- Черкаси -4…-2;
- Чернігів -6…-4;
- Суми -7…-5;
- Полтава -6…-4;
- Дніпро -4…-2;
- Запоріжжя 0…-2;
- Донецьк -5…-3;
- Луганськ -7…-5;
- Харків -6…-4.
Прогноз погоди в Україні на 6 лютого / Карта Укргідрометцентру
Яку погоду очікувати днями?
За даними Укргідрометцентру, в Україні очікується потепління з 5 по 7 лютого. Водночас воно прийде із снігом та дощем.
З 8 лютого синоптики прогнозують хвилю похолодання зі Скандинавії. Так у північних областях стовпчики термометрів опустяться до -24 градусів.
Нещодавно через сніг у Києві стались великі затори на кількох трасах. Для розчищення доріг залучили 250 одиниць техніки та 408 комунальників.