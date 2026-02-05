На дорогах можлива ожеледиця. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Якою буде погода 6 лютого?

За даними синоптиків, 6 лютого протримається хмарна погода. У більшості регіонів, окрім сходу, а вночі й південного сходу, очікується невеликий сніг. На заході та південному заході країни сніг буде із дощем.

У Житомирській, Рівненській, Хмельницькій та Вінницькій областях вдень прогнозують ожеледь. Місцями на дорогах в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях можлива ожеледиця. Проте її не прогнозують на дорогах крайнього півдня.

Вітер південно-східний та східний, швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Щодо температури повітря, то протягом доби вона становитиме від -3 до -8 градусів. Вночі на сході та північному сході похолодає до -10 – -15 градусів.

Дещо тепліше буде у західних і більшості південних областей. Там температура коливатиметься від -4 до +1 градусів. Вдень на Закарпатті та в Криму повітря прогріється від +6 до +11 градусів.

Яку температуру очікувати в регіонах?

  • Київ -8…-6;
  • Ужгород +8..+10;
  • Львів 0…-2;
  • Івано-Франківськ 0…-2;
  • Тернопіль 0…-2;
  • Чернівці 0…-2;
  • Хмельницький 0…-2;
  • Луцьк 0…-2;
  • Рівне 0…-2;
  • Житомир -6…-4;
  • Вінниця -4…-2;
  • Одеса 0…-2;
  • Миколаїв 0…-2;
  • Херсон 0…-2;
  • Сімферополь +8..+10;
  • Кропивницький -4…-2;
  • Черкаси -4…-2;
  • Чернігів -6…-4;
  • Суми -7…-5;
  • Полтава -6…-4;
  • Дніпро -4…-2;
  • Запоріжжя 0…-2;
  • Донецьк -5…-3;
  • Луганськ -7…-5;
  • Харків -6…-4.

Погода в Україні на 6 лютого

Прогноз погоди в Україні на 6 лютого / Карта Укргідрометцентру

Яку погоду очікувати днями?

  • За даними Укргідрометцентру, в Україні очікується потепління з 5 по 7 лютого. Водночас воно прийде із снігом та дощем.

  • З 8 лютого синоптики прогнозують хвилю похолодання зі Скандинавії. Так у північних областях стовпчики термометрів опустяться до -24 градусів.

  • Нещодавно через сніг у Києві стались великі затори на кількох трасах. Для розчищення доріг залучили 250 одиниць техніки та 408 комунальників.