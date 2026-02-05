На дорогах возможна гололедица. Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Какой будет погода 6 февраля?
По данным синоптиков, 6 февраля продержится облачная погода. В большинстве регионов, кроме востока, а ночью и юго-востока, ожидается небольшой снег. На западе и юго-западе страны снег будет с дождем.
В Житомирской, Ровенской, Хмельницкой и Винницкой областях днем прогнозируют гололед. Местами на дорогах в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях возможна гололедица. Однако ее не прогнозируют на дорогах крайнего юга.
Ветер юго-восточный и восточный, скоростью 7 – 12 метров в секунду.
По температуре воздуха, то в течение суток она составит от -3 до -8 градусов. Ночью на востоке и северо-востоке похолодает до -10 – -15 градусов.
Несколько теплее будет в западных и большинстве южных областей. Там температура будет колебаться от -4 до +1 градусов. Днем на Закарпатье и в Крыму воздух прогреется от +6 до +11 градусов.
Какую температуру ожидать в регионах?
- Киев -8...-6;
- Ужгород +8...+10;
- Львов 0...-2;
- Ивано-Франковск 0...-2;
- Тернополь 0...-2;
- Черновцы 0...-2;
- Хмельницкий 0...-2;
- Луцк 0...-2;
- Ровно 0...-2;
- Житомир -6...-4;
- Винница -4...-2;
- Одесса 0...-2;
- Николаев 0...-2;
- Херсон 0...-2;
- Симферополь +8..+10;
- Кропивницкий -4...-2;
- Черкассы -4...-2;
- Чернигов -6...-4;
- Сумы -7...-5;
- Полтава -6...-4;
- Днепр -4...-2;
- Запорожье 0....-2;
- Донецк -5...-3;
- Луганск -7...-5;
- Харьков -6...-4.
Прогноз погоды в Украине на 6 февраля / Карта Укргидрометцентра
Какую погоду ожидать на днях?
По данным Укргидрометцентра, в Украине ожидается потепление с 5 по 7 февраля. В то же время оно придет со снегом и дождем.
С 8 февраля синоптики прогнозируют волну похолодания из Скандинавии. Так в северных областях столбики термометров опустятся до -24 градусов.
Недавно из-за снега в Киеве произошли большие пробки на нескольких трассах. Для расчистки дорог привлекли 250 единиц техники и 408 коммунальщиков.