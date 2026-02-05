На дорогах возможна гололедица. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Какой будет погода 6 февраля?

По данным синоптиков, 6 февраля продержится облачная погода. В большинстве регионов, кроме востока, а ночью и юго-востока, ожидается небольшой снег. На западе и юго-западе страны снег будет с дождем.

В Житомирской, Ровенской, Хмельницкой и Винницкой областях днем прогнозируют гололед. Местами на дорогах в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях возможна гололедица. Однако ее не прогнозируют на дорогах крайнего юга.

Ветер юго-восточный и восточный, скоростью 7 – 12 метров в секунду.

По температуре воздуха, то в течение суток она составит от -3 до -8 градусов. Ночью на востоке и северо-востоке похолодает до -10 – -15 градусов.

Несколько теплее будет в западных и большинстве южных областей. Там температура будет колебаться от -4 до +1 градусов. Днем на Закарпатье и в Крыму воздух прогреется от +6 до +11 градусов.

Какую температуру ожидать в регионах?

  • Киев -8...-6;
  • Ужгород +8...+10;
  • Львов 0...-2;
  • Ивано-Франковск 0...-2;
  • Тернополь 0...-2;
  • Черновцы 0...-2;
  • Хмельницкий 0...-2;
  • Луцк 0...-2;
  • Ровно 0...-2;
  • Житомир -6...-4;
  • Винница -4...-2;
  • Одесса 0...-2;
  • Николаев 0...-2;
  • Херсон 0...-2;
  • Симферополь +8..+10;
  • Кропивницкий -4...-2;
  • Черкассы -4...-2;
  • Чернигов -6...-4;
  • Сумы -7...-5;
  • Полтава -6...-4;
  • Днепр -4...-2;
  • Запорожье 0....-2;
  • Донецк -5...-3;
  • Луганск -7...-5;
  • Харьков -6...-4.

Погода в Украине на 6 февраля

Какую погоду ожидать на днях?

  • По данным Укргидрометцентра, в Украине ожидается потепление с 5 по 7 февраля. В то же время оно придет со снегом и дождем.

  • С 8 февраля синоптики прогнозируют волну похолодания из Скандинавии. Так в северных областях столбики термометров опустятся до -24 градусов.

  • Недавно из-за снега в Киеве произошли большие пробки на нескольких трассах. Для расчистки дорог привлекли 250 единиц техники и 408 коммунальщиков.