Дожди, мокрый снег и сильные порывы ветра: прогноз погоды в Украине на 6 февраля
Источник:Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине на вторник, 6 февраля, принесет потепление и осадки. По всей территории нашей страны выпадут осадки в виде дождя или мокрого снега.
Кроме того, в этот день в большинстве регионов ожидают сильные порывы ветра. Из-за этого в областях объявили первый или желтый уровень опасности.
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Какой будет погода в Украине 6 февраля
По всей Украине в этот день ожидается потепление, а местами столбики термометра могут подняться до +10 градусов в зависимости от региона государства.
На Западе Украины прогнозируют облачность с прояснениями, одновременно в день в большинстве областей не ожидают существенных осадков. Зато будет дождливо в этот день в Хмельницкой и Ровенской областях, а также на Волыни.
В северных областях в этот день будет более прохладно, а местами даже может выпасть мокрый снег. Холоднее всего 6 февраля будет в Сумской области, где столбики термометра могут опуститься до 0 градусов.
В Центре и на Юге Украины также прогнозируют дожди и потепление. В то же время лучики солнца могут порадовать жителей Одесской области, там также не будет существенных осадков. Температура будет колебаться от +6 до +15 градусов в зависимости от региона.
Мокрый снег также ожидается в восточных областях. Там столбики термометра могут опуститься до 0 градусов, одновременно в Харьковской и Днепропетровской областях синоптики прогнозируют дожди.
В большинстве областей прогнозируют порывы ветра
Синоптики также предостерегают, что 6 февраля ночью по всей Украине и днем в западных и юго-западных областях порывы ветра могут составлять от 15 до 20 метров в секунду. Более того, на высокогорье Карпат скорость ветра может достичь от 25 до 30 метров в секунду.
Из-за этого во всех областях Украины, кроме Одесской, Николаевской и Сумской, объявили первый или желтый уровень опасности.
В Украине объявили первый уровень опасности / Карта Укргидрометцентра
Температура в областных центрах Украины
Киев – +4...+6
Ужгород – +11...+13
Львов – +9...+11
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +9...+11
Черновцы – +11...+13
Хмельницкий – +9...+11
Луцк – +6...+8
Ровно – +6...+8
Житомир – +5...+7
Винница – +10...+12
Одесса – +13...+15
Николаев – +10...+12
Херсон – +11...+13
Симферополь – +11...+13
Кропивницкий – +7...+9
Черкассы – +6...+8
Чернигов – +2...+4
Сумы – 0...+2
Полтава – +2...+4
Днепр – +7...+9
Запорожье – +6...+8
Донецк – +2...+4
Луганск – 0...+2
Харьков – +2...+4
Прогноз погоды в Украине 6 февраля / Карта Укргидрометцентра