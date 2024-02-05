Дожди, мокрый снег и сильные порывы ветра: прогноз погоды в Украине на 6 февраля

Прогноз погоды в Украине на вторник, 6 февраля, принесет потепление и осадки. По всей территории нашей страны выпадут осадки в виде дождя или мокрого снега.

Кроме того, в этот день в большинстве регионов ожидают сильные порывы ветра. Из-за этого в областях объявили первый или желтый уровень опасности.

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Какой будет погода в Украине 6 февраля

По всей Украине в этот день ожидается потепление, а местами столбики термометра могут подняться до +10 градусов в зависимости от региона государства.

На Западе Украины прогнозируют облачность с прояснениями, одновременно в день в большинстве областей не ожидают существенных осадков. Зато будет дождливо в этот день в Хмельницкой и Ровенской областях, а также на Волыни.

В северных областях в этот день будет более прохладно, а местами даже может выпасть мокрый снег. Холоднее всего 6 февраля будет в Сумской области, где столбики термометра могут опуститься до 0 градусов.

В Центре и на Юге Украины также прогнозируют дожди и потепление. В то же время лучики солнца могут порадовать жителей Одесской области, там также не будет существенных осадков. Температура будет колебаться от +6 до +15 градусов в зависимости от региона.

Мокрый снег также ожидается в восточных областях. Там столбики термометра могут опуститься до 0 градусов, одновременно в Харьковской и Днепропетровской областях синоптики прогнозируют дожди.

В большинстве областей прогнозируют порывы ветра

Синоптики также предостерегают, что 6 февраля ночью по всей Украине и днем в западных и юго-западных областях порывы ветра могут составлять от 15 до 20 метров в секунду. Более того, на высокогорье Карпат скорость ветра может достичь от 25 до 30 метров в секунду.

Из-за этого во всех областях Украины, кроме Одесской, Николаевской и Сумской, объявили первый или желтый уровень опасности.



В Украине объявили первый уровень опасности / Карта Укргидрометцентра

Температура в областных центрах Украины

Киев – +4...+6

Ужгород – +11...+13

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +6...+8

Ровно – +6...+8

Житомир – +5...+7

Винница – +10...+12

Одесса – +13...+15

Николаев – +10...+12

Херсон – +11...+13

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +7...+9

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +2...+4

Сумы – 0...+2

Полтава – +2...+4

Днепр – +7...+9

Запорожье – +6...+8

Донецк – +2...+4

Луганск – 0...+2

Харьков – +2...+4



Прогноз погоды в Украине 6 февраля / Карта Укргидрометцентра