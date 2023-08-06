Какие регионы накроют сильные дожди с грозами: прогноз погоды в Украине на 7 августа

6 августа 2023, 14:55
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в субботу, 7 августа, будет сильно разниться в определенных регионах. На большей части страны ожидаются осадки, а кое-где и значительное снижение температур. На остальных территориях будет сухо и жарко.

В понедельник ветер будет юго-восточным и западным со скоростью 7 – 10 метров в секунду. 7 августа в Украине ожидается переменная облачность с прояснениями.

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Где ждать осадков 7 августа

На Севере и в Центре будут кратковременные дожди с грозами. Из-за этих осадков метеорологи объявили в Киевской области 1 уровень опасности (желтый). На Западе пройдут сильные дожди. В западных областях тоже ожидаются грозы. На Юге и Востоке осадки не ожидаются. Там будет сухая и жаркая погода.

На Западе ожидается сильное понижение температуры. Там днем столбики термометров будут показывать +17…+23. На Севере будет +23…+28, а в Центре – +26…+30. На Юге столбики термометров будут показывать +28…+33. Жарче всего будет на Востоке, где температура может подняться до +38.

Температура в крупнейших городах

  • Киев +23...+25
  • Ужгород +17...+19
  • Львов +18...+20
  • Ивано-Франковск +18...+20
  • Тернополь +18...+20
  • Черновцы +21...+23
  • Хмельницкий +20...+22
  • Луцк +17...+19
  • Ровно +20...+22
  • Житомир +21...+23
  • Винница +21...+23
  • Одесса +28...+30
  • Николаев +30...+32
  • Херсон +32...+34
  • Симферополь +32...+34
  • Кропивницкий +25...+27
  • Черкассы +28...+30
  • Чернигов +26...+28
  • Сумы +29...+31
  • Полтава +27...+29
  • Днепр +31...+33
  • Запорожье +33...+35
  • Донецк +32...+34
  • Луганск +35...+37
  • Харьков +35...+37


Прогноз погоды на 7 августа / Карта Укргидрометцентра

Автор: Петро Залива