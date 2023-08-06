Какие регионы накроют сильные дожди с грозами: прогноз погоды в Украине на 7 августа
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в субботу, 7 августа, будет сильно разниться в определенных регионах. На большей части страны ожидаются осадки, а кое-где и значительное снижение температур. На остальных территориях будет сухо и жарко.
В понедельник ветер будет юго-восточным и западным со скоростью 7 – 10 метров в секунду. 7 августа в Украине ожидается переменная облачность с прояснениями.
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Где ждать осадков 7 августа
На Севере и в Центре будут кратковременные дожди с грозами. Из-за этих осадков метеорологи объявили в Киевской области 1 уровень опасности (желтый). На Западе пройдут сильные дожди. В западных областях тоже ожидаются грозы. На Юге и Востоке осадки не ожидаются. Там будет сухая и жаркая погода.
На Западе ожидается сильное понижение температуры. Там днем столбики термометров будут показывать +17…+23. На Севере будет +23…+28, а в Центре – +26…+30. На Юге столбики термометров будут показывать +28…+33. Жарче всего будет на Востоке, где температура может подняться до +38.
Температура в крупнейших городах
- Киев +23...+25
- Ужгород +17...+19
- Львов +18...+20
- Ивано-Франковск +18...+20
- Тернополь +18...+20
- Черновцы +21...+23
- Хмельницкий +20...+22
- Луцк +17...+19
- Ровно +20...+22
- Житомир +21...+23
- Винница +21...+23
- Одесса +28...+30
- Николаев +30...+32
- Херсон +32...+34
- Симферополь +32...+34
- Кропивницкий +25...+27
- Черкассы +28...+30
- Чернигов +26...+28
- Сумы +29...+31
- Полтава +27...+29
- Днепр +31...+33
- Запорожье +33...+35
- Донецк +32...+34
- Луганск +35...+37
- Харьков +35...+37