Какие регионы накроют сильные дожди с грозами: прогноз погоды в Украине на 7 августа

Погода в Украине в субботу, 7 августа, будет сильно разниться в определенных регионах. На большей части страны ожидаются осадки, а кое-где и значительное снижение температур. На остальных территориях будет сухо и жарко.

В понедельник ветер будет юго-восточным и западным со скоростью 7 – 10 метров в секунду. 7 августа в Украине ожидается переменная облачность с прояснениями.

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Где ждать осадков 7 августа

На Севере и в Центре будут кратковременные дожди с грозами. Из-за этих осадков метеорологи объявили в Киевской области 1 уровень опасности (желтый). На Западе пройдут сильные дожди. В западных областях тоже ожидаются грозы. На Юге и Востоке осадки не ожидаются. Там будет сухая и жаркая погода.

На Западе ожидается сильное понижение температуры. Там днем столбики термометров будут показывать +17…+23. На Севере будет +23…+28, а в Центре – +26…+30. На Юге столбики термометров будут показывать +28…+33. Жарче всего будет на Востоке, где температура может подняться до +38.

Температура в крупнейших городах

Киев +23...+25

Ужгород +17...+19

Львов +18...+20

Ивано-Франковск +18...+20

Тернополь +18...+20

Черновцы +21...+23

Хмельницкий +20...+22

Луцк +17...+19

Ровно +20...+22

Житомир +21...+23

Винница +21...+23

Одесса +28...+30

Николаев +30...+32

Херсон +32...+34

Симферополь +32...+34

Кропивницкий +25...+27

Черкассы +28...+30

Чернигов +26...+28

Сумы +29...+31

Полтава +27...+29

Днепр +31...+33

Запорожье +33...+35

Донецк +32...+34

Луганск +35...+37

Харьков +35...+37



Прогноз погоды на 7 августа / Карта Укргидрометцентра