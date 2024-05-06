Большинство регионов накроют кратковременные дожди: прогноз погоды в Украине на 7 мая
Источник:Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине на вторник, 7 мая, продолжит радовать наших граждан весенним теплом. В то же время в этот день в большинстве регионов нашего государства ожидают осадки в виде дождя.
Поэтому стоит не забыть взять с собой зонтики перед выходом на улицу. Несмотря на это, все эти осадки в течение дня заменит прояснения.
Интересно Значительное похолодание накроет Украину уже вскоре: когда снова упадет температура
Какой будет погода в Украине 7 мая
В большинстве областей Украины 7 мая прогнозируют облачность с прояснениями и осадки в виде кратковременных дождей. В этот день также будут незначительные порывы ветра, а его скорость будет достигать от 7 до 12 метров в секунду.
На Западе и Севере Украины прогнозируют непродолжительные дожди, которые в течение дня может заменить солнечная погода. Температура будет колебаться от +17 до +23 градусов в зависимости от региона.
В центральных областях также прогнозируют осадки в виде кратковременных дождей, однако температура здесь будет немного выше. Так, синоптики прогнозируют колебания столбиков термометра от +22 до +26 градусов.
Несколько будет отличаться погода по областям на Юге и Востоке Украины. Так, кратковременные небольшие дожди ожидают в Николаевской и Одесской областях, а также в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской. В то же время в остальных областях будет сохраняться облачность с прояснениями, без осадков. Температура в регионах составит от +17 до +26 градусов.
В большинстве областей будет пожарная опасность
В Укргидрометцентре также предупредили, что 7 мая во всех областях Украины, кроме Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской, Сумской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Поэтому необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, находясь на открытой местности и пользуясь огнем на природе.Обратите внимание! Чрезвычайная пожарная опасность – погодные условия при которых сочетание высокой температуры воздуха и бездождевой (сухой) погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров, при наличии источников возгорания (открытого огня).
В большинстве областей Украины предупреждают о пожарной опасности / Карта Укргидрометцентра
Температура в областных центрах Украины
Киев – +18...+20
Ужгород – +19...+21
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +19...+21
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +17...+19
Ровно – +17...+19
Житомир – +17...+19
Винница – +22...+24
Одесса – +17...+19
Николаев – +24...+26
Херсон – +22...+24
Симферополь – +21...+23
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +17...+19
Сумы – +19...+21
Полтава – +24...+26
Днепр – +23...+25
Запорожье – +23...+25
Донецк – +23...+25
Луганск – +24...+26
Харьков – +24...+26