Тепло, кое-где с прояснениями: прогноз погоды в Украине на 7 ноября

Погода во вторник, 7 ноября, продолжит радовать украинцев теплом и отсутствием осадков. В тоже время синоптики прогнозируют дожди только в одной из областей нашего государства.

В конце концов, в других регионах Украины где-то могут быть прояснения. Температура во всех областях составит выше +10 градусов.

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Какая будет погода в Украине 7 ноября

В большинстве областей Украины в этот день не будет никаких осадков, так что можно насладиться ласковым солнцем, которое временами будут закрывать облака. Не будет 7 ноября и значительных порывов ветра, ведь его скорость составит от 7 до 12 метров в секунду.

На Западе Украины погода будет достаточно приятной с температурой от +13 до +17 градусов. Теплее всего в этот раз будет в Черновицкой области. Дожди ожидаются только в Закарпатье, поэтому просим жителей области не забыть взять с собой зонт, чтобы не намокнуть.

В северных областях также будет облачно с прояснениями, а температура будет колебаться от +11 до +15 градусов. Холоднее всего будет в Сумской области, где температура опустится до +11 градусов.

В центре Украины прогнозируют температуру от +14 до +18 градусов. Дождей в регионе тоже не предполагается.

По настоящему тепло будет на Юг и на Востоке Украины. Там также будут отсутствовать осадки, а целый день будет светить яркое солнышко, которое время от времени будет прятаться за белыми облаками. Температура в этих областях также будет теплее и составит от +11 до +20 градусов в зависимости от региона.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +13...+15

Ужгород – +12...+14

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +14…+16

Луцк – +13...+15

Ровно – +13...+15

Житомир – +13...+15

Винница – +15...+17

Одесса – +18...+20

Николаев – +17...+19

Херсон – +17...+19

Симферополь – +18...+20

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +14...+16

Чернигов – +12...+14

Сумы – +11...+13

Полтава – +12...+14

Днепр – +15...+17

Запорожье – +16...+18

Донецк – +13...+15

Луганск – +11...+13

Харьков – +12...+14



Прогноз погоды в Украине 7 ноября / Карта Укргидрометцентра