Мокрый снег только в Карпатах: синоптики сообщили, какой мороз наступит в ближайшие дни

В Украине с 8 по 10 ноября будет преобладать сухая погода. При этом ночью возможен мороз до -5 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды на ближайшие дни

В ближайшие трое суток в дневные часы столбики термометров в большинстве регионов будут колебаться от +1 до +8 градусов. Немного теплее будет только на Закарпатье и в южной части страны, где воздух прогреется до +10 градусов.

Ночью температура будет колебаться от +2 градусов тепла до -5 градусов мороза. Без существенных осадков погода сохранится почти на всей территории страны до конца текущей недели.

Изменение синоптической ситуации начнется только во вторник, 10 ноября. В этот день в западных регионах пройдут дожди, а в Карпатах ожидается переход осадков в мокрый снег.

Напомним, что накануне в ряде областей Украины уже покрыло первым снегом. В частности, снежный покров образовался на трассе от Кривого Рога до Кропивницкого. Кадрами непогоды также активно делились жители Киева, Днепра, Харькова и Чернигова.

Впрочем, уже в начале новой недели погода начнет постепенноменяться. Благодаря южному ветру в стране ожидается незначительное повышение температуры.