Апрель засыпает Украину снегом и градом: где ударили морозы и что происходит в городах
- В ночь на 8 апреля в Украине выпал снег, град и ударили заморозки в западных и северных областях.
- Синоптики предупредили о возможных заморозках на почве до -3 градусов и сильном ветре.
Как и предупреждали синоптики, в ночь на 8 апреля, в Украине ухудшилась погода. В нескольких западных областях выпал снег и ударили заморозки.
Кое-где на севере начался град. Как непогода накрывает разные регионы Украины, передает 24 Канал.
Какие области накрыла непогода?
Украинцы в соцсетях 8 апреля начали публиковать кадры апрельского снега. В частности, на Закарпатье, Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой областях непогода бушует уже ночью.
- Киев
Киевляне утром заметили небольшой мокрый снег, а в некоторых районах города – град. В Укргидрометцентре прогнозировали еще и северо-западный ветер 7 – 12 метров в секунду.
В Киеве немного снежит
Заморозки возможны на почве до -3 градусов.
Град в Киеве
Град засыпает Оболонский район столицы
- Тернопольщина
На Тернопольщине тоже начал выпадать снег, сообщили местные паблики. Отмечается, что температура воздуха составляет около +1 градуса.
- Ивано-Франковская область и Карпаты
Непогода понемногу начала накрывать Прикарпатье. Кое-где в регионе видно, как начинает снежить.
Снег припорошил Прикарпатье
В то же время в Яремче и Буковеле – настоящая зима. Из кадров в сети видно слой снега, что накрывал улицы и здания еще с ночи.
"Зима" пришла в Яремче
Слой снега выпал на Прикарпатье
В Карпатах сейчас холоднее всего. На горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -7 градусов.
Снег в Буковеле в начале апреля
Жителей других областей синоптики предупредили о возможных заморозках как на почве, так и в воздухе, а также сильный ветер и мокрый снег. Из-за непогоды 8 и 9 апреля во всех регионах объявлен І или II уровень опасности.
Когда улучшится погода?
Синоптик Наталья Голеня предварительно прогнозировала, что в ближайшие дни осадки могут прекратиться благодаря увеличению прояснений. Поэтому воздух начнет проигрываться.
Именно с 11 апреля столбики термометров вырастут до +8 – +10 градусов. А с 14 апреля, вероятно, до +11 – +17 градусов.