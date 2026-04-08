Апрель засыпает Украину снегом и градом: где ударили морозы и что происходит в городах

Как и предупреждали синоптики, в ночь на 8 апреля, в Украине ухудшилась погода. В нескольких западных областях выпал снег и ударили заморозки.

Кое-где на севере начался град. Как непогода накрывает разные регионы Украины, передает 24 Канал.

Какие области накрыла непогода?

Украинцы в соцсетях 8 апреля начали публиковать кадры апрельского снега. В частности, на Закарпатье, Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой областях непогода бушует уже ночью.

Киев

Киевляне утром заметили небольшой мокрый снег, а в некоторых районах города – град. В Укргидрометцентре прогнозировали еще и северо-западный ветер 7 – 12 метров в секунду.

Заморозки возможны на почве до -3 градусов.

Тернопольщина

На Тернопольщине тоже начал выпадать снег, сообщили местные паблики. Отмечается, что температура воздуха составляет около +1 градуса.

Ивано-Франковская область и Карпаты

Непогода понемногу начала накрывать Прикарпатье. Кое-где в регионе видно, как начинает снежить.

В то же время в Яремче и Буковеле – настоящая зима. Из кадров в сети видно слой снега, что накрывал улицы и здания еще с ночи.

В Карпатах сейчас холоднее всего. На горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -7 градусов.

Жителей других областей синоптики предупредили о возможных заморозках как на почве, так и в воздухе, а также сильный ветер и мокрый снег. Из-за непогоды 8 и 9 апреля во всех регионах объявлен І или II уровень опасности.

