Где в Украине похолодает и пройдет дождь: прогноз погоды на 8 июля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в субботу, 8 июля, будет теплой. Однако жителям многих областей следует позаботиться о зонтах.
В субботу по всей Украине ожидается переменная облачность. На большей части территории нашего государства пройдут осадки.
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Где именно 8 июля будут дожди с грозами
На Западе, Житомирщине и в Киевской области осадки не ожидаются. На остальной территории Украины возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер будет преимущественно северным со скоростью 7 – 12 метров в секунду. На Юге, Востоке и в Центре возможны порывы и шквалы до 15 – 20 метров в секунду.
Хотя в западных и северных областях не будет летних дождей, жители все равно смогут отдохнуть от жары. Ведь дневная температура на Западе и Севере составит +20…+25. На Юге и Востоке ожидается жара. Днем в юго-восточной части Украины столбики термометров будут показывать +29...+34. В Центре возможна дневная температура до +27.
Температура в областных центрах Украины
- Киев – +23...+25
- Ужгород – +22...+24
- Львов – +20...+22
- Ивано-Франковск – +21...+23
- Тернополь – +20...+22
- Черновцы – +20...+22
- Хмельницкий – +20...+22
- Луцк – +21...+23
- Ровно – +21...+23
- Житомир – +22...+24
- Винница – +22...+24
- Одесса – +24...+26
- Николаев – +27...+29
- Херсон – +28...+30
- Симферополь – +28...+30
- Кропивницкий – +24...+26
- Черкассы – +24...+26
- Чернигов – +22...+24
- Сумы – +22...+24
- Полтава – +25...+27
- Днепр – +29...+31
- Запорожье – +29...+31
- Донецк – +29...+31
- Луганск – +31...+33
- Харьков – +26...+28