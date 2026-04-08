8 апреля, 16:37
Сильный ветер и дожди с мокрым снегом: погода в Украине на 9 апреля

Диана Подзигун

В ближайшее время, в том числе и в четверг, 9 апреля, в Украине сохранится холодная и ветреная погода. Ожидается дождь с мокрым снегом, высокая влажность и ночные заморозки.

Об этом информируют в Укргидрометцентре.

Какую погоду прогнозируют 9 апреля?

Погода в Украине будет оставаться холодной и неуютной – ее и в дальнейшем будет определять циклон. Ожидается облачность с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег.

Атмосферное давление будет снижаться, в влажность будет высокой. Синоптики прогнозируют сильный северный ветер. Ночью и утром Украину окутает туман.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов, местами заморозки на поверхности почвы. Тогда как в восточных регионах, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях – 0...+3. Днем воздух будет прогреваться до +3 – +8, а на юге и востоке температура будет достигать +11 градусов.

Какой будет температура в крупных городах Украины?

  • Киев +5...+7
  • Ужгород +7...+9
  • Львов +5...+7
  • Ивано-Франковск +5...+7
  • Тернополь +5...+7
  • Черновцы +5...+7
  • Хмельницкий +5...+7
  • Луцк +5...+7
  • Ровно +5...+7
  • Житомир +4...+6
  • Винница +5...+7
  • Одесса +8...+10
  • Николаев +8...+10
  • Херсон +8...+10
  • Симферополь +8...+10
  • Кропивницкий +5...+7
  • Черкассы +5...+7
  • Чернигов +6...+8
  • Сумы +7...+9
  • Полтава +5...+7
  • Днепр +7...+9
  • Запорожье +9...+11
  • Донецк +9...+11
  • Луганск +10...+12
  • Харьков +8...+10


Погода в Украине 9 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра 9 апреля 2026 года

Когда погода в Украине улучшится?

  • По словам Ивана Семилита, непогода с низкими температурными показателями в Украине продлится как минимум до 10 апреля. Затем температура воздуха будет расти.

  • Начиная с 11 апреля температура может повыситься до 8 – 10 градусов тепла днем, тогда как с 14 апреля эти показатели будут в пределах +11 – +17.