Сильный ветер и дожди с мокрым снегом: погода в Украине на 9 апреля

В ближайшее время, в том числе и в четверг, 9 апреля, в Украине сохранится холодная и ветреная погода. Ожидается дождь с мокрым снегом, высокая влажность и ночные заморозки.

Об этом информируют в Укргидрометцентре.

Какую погоду прогнозируют 9 апреля?

Погода в Украине будет оставаться холодной и неуютной – ее и в дальнейшем будет определять циклон. Ожидается облачность с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег.

Атмосферное давление будет снижаться, в влажность будет высокой. Синоптики прогнозируют сильный северный ветер. Ночью и утром Украину окутает туман.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов, местами заморозки на поверхности почвы. Тогда как в восточных регионах, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях – 0...+3. Днем воздух будет прогреваться до +3 – +8, а на юге и востоке температура будет достигать +11 градусов.

Какой будет температура в крупных городах Украины?

Киев +5...+7

Ужгород +7...+9

Львов +5...+7

Ивано-Франковск +5...+7

Тернополь +5...+7

Черновцы +5...+7

Хмельницкий +5...+7

Луцк +5...+7

Ровно +5...+7

Житомир +4...+6

Винница +5...+7

Одесса +8...+10

Николаев +8...+10

Херсон +8...+10

Симферополь +8...+10

Кропивницкий +5...+7

Черкассы +5...+7

Чернигов +6...+8

Сумы +7...+9

Полтава +5...+7

Днепр +7...+9

Запорожье +9...+11

Донецк +9...+11

Луганск +10...+12

Харьков +8...+10



Погода в Украине 9 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра 9 апреля 2026 года

Полезно! Планируй день без сюрпризов. Проверь погоду в своем населенном пункте в новом сервисе Погода от 24 Канала.

Когда погода в Украине улучшится?