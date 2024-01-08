Гололедица, метели, сильные ветры: где в Украине объявили предупреждение об опасности

Посреди января в Украину внезапно пришла настоящая суровая заказная погода. В некоторых областях будут фиксировать сильное понижение температуры, снежные вьюги вместе с сильными ветрами.

Синоптики предупреждают об I уровне опасности по всей Украине. В ближайшее время потепление в Украине точное не предполагается.

Смотрите также Ледяной дождь со снегом: в Днепре троллейбус занесло на льду, много ДТП, транспорт задерживается

Предупреждение о погодных явлениях

Синоптики предупреждают, что 9 – 10 января в Украине ожидают ухудшения погодных условий. Объявлен I уровень опасности. На дорогах всех областей прогнозируется гололедица. Сообщается, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Метеорологи предупреждают украинцев об опасности / Укргидрометцентр

В то же время с 8 января в южных областях будут фиксировать гололедица, налипание мокрого снега. В Одесской области возможны порывы ветра скоростью 15 – 20 метров в секунду. В центральных и восточных областях синоптики прогнозируют значительный снег, метель, порывы ветра.

Сильные морозы, снег и мины

Синоптики отмечают, что в течение 7 – 9 января с севера на юг ожидается значительное снижение ночной температуры до 13 – 20 градусов мороза (на Черниговщине и Сумщине до 19 – 25 градусов мороза), в южных регионах до 7 – 15 мороза.

Из-за гололеда и налипания мокрого снега водителей призвали воздержаться от поездок в ближайшие дни, особенно на дальние расстояния.

Городские власти Одессы предупредили жителей, что из-за шторма в Черном море высока вероятность срыва морских мин из якорей и прибивка к берегу. Также возможно их дрейфование вдоль побережья.