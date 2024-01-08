Синоптики попереджають про I рівень небезпеки по всій Україні. Найближчим часом потепління в Україні точне не передбачається.

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Попередження про погодні явища

Синоптики попереджають, що 9 – 10 січня в Україні очікують погіршення погодних умов. Оголошено I рівень небезпечності. На дорогах всіх областей прогнозується ожеледиця. Повідомляється, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Метеорологи попереджають українців про небезпеку / фото Укргідрометцентру

Водночас з 8 січня у південних областях фіксуватимуть ожеледь, налипання мокрого снігу. На Одещині можливі пориви вітру швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. У центральних та східних областях синоптики прогнозують значний сніг, хуртовину, пориви вітру.

Сильні морози, сніг та міни

Синоптики зазначають, що упродовж 7 – 9 січня з півночі на південь очікується значне зниження нічної температури до 13 – 20 градусів морозу (на Чернігівщині та Сумщині до 19 – 25 морозу), у південних регіонах до 7 – 15 морозу.

Через ожеледицю та налипання мокрого снігу водіїв закликали утриматися від поїздок найближчими днями, особливо на далекі відстані.

Міська влада Одеси попередила мешканців, що через шторм у Чорному морі висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега. Також можливе їх дрейфування вздовж узбережжя.