В Украине снова прогнозируют аномальное тепло: будет ли еще сильная жара

В последнюю неделю сентября по всей территории Украины ожидается аномально теплая погода. Кое-где воздух снова прогреется до +30 градусов.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Эксперт сделал подробный прогноз погоды на конец сентября.

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Аномальное тепло в Украине

По прогнозу Кибальчича, на этой неделе в наше государство начнет поступать теплый воздух из Турции и стран Балканского полуострова. Значительных дождей в Украине в ближайшие дни не будет. Только на Западе временами будут наблюдаться умеренные осадки.

Синоптик писал, что понедельник, 23 сентября, температура воздуха ночью +6 – +11 градусов. Однако в центральных и южных областях +11 – +16. Днем в Украине +23 – +29 градусов, только на крайнем севере и в Карпатах +18 – +23 градуса.

Во вторник, 24 сентября, температура воздуха ночью +7 – +12, в южных областях +12 – +17 градусов. Днем +24 – +29, в Карпатах +18 – +23 градуса.

В среду, 25 сентября, ночью +10 – +15 градусов, на Северо-Востоке +5 – +10. Днем в Украине +21 – +26, лишь в западных областях местами +16 – +21 градус.

В четверг, 26 сентября, температура воздуха ночью +10 – +15 градусов, на Юге и побережье морей +15 – +20. Днем +22 – +27, только в Карпатах прохладнее, в частности, +16 – +21.

В пятницу, 27 сентября, ночью +13 – +18, на юге и побережье морей +16 – +21 градус. Днем +24 – +29, на крайнем Западе +18 – +23.

В субботу, 28 сентября, температура ночью +12 – +18, на юге и побережье морей +16 – +21 градус. Днем в северных и западных областях +17 – +22 градуса.

В центральных, южных и восточных регионах +25 – +30 градусов,

– отметил Кибальчич.

В воскресенье, 29 сентября, ночью +12 – +17 градусов, днем +23 – +28. Только в западных и северных областях снова прохладнее, в частности, +17 – +22 градуса.