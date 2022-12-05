Украину посреди декабря накроет аномальное потепление
5 декабря 2022, 08:00Читати новину українською
Источник:Meteoprog
Синоптики обещают в Украине аномальное потепление в ближайшее время. Температура воздуха будет на 12 градусов выше нормы.
Когда обещают мощное потепление
Такое аномальное тепло накроет Украину в выходные, 10 – 11 декабря. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
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На выходные, 10 – 11 декабря, в Украине ожидается аномально теплая погода благодаря активному выносу воздушных масс с юга,
– сообщил Кибальчич.
По его данным, среднесуточная температура воздуха окажется выше нормы на 3 – 6 градусов. В то же время на Юге и Центре будет теплее на 7 – 12 градусов. Кроме того, в эти дни в Украине будет идти дождь. Осадков не будет только на Востоке.
Какая погода будет в Украине в течение недели
- В понедельник и вторник, 5 – 6 декабря, в Украине преимущественно будет сухо и морозно. Возможна гололедица. Температура воздуха будет составлять -6...-1 градус. На Западе и Юге будет теплее – 0…+5 градусов. В Приазовье, Крыму и Прикарпатье прогнозируют штормовой ветер.
- В среду 7 декабря выпадет снег, а на Юге и Западе – снег с дождем. Температура воздуха повысится до -2...+3 градусов, а на Закарпатье и в Одесской области – +2...+7 градусов. Холодная погода задержится на Севере и Востоке Украины.
- В четверг в западных, центральных и южных областях будет идти дождь, а в других регионах – снег.
- В пятницу столбики термометров поднимутся до +3...+8 градусов. На Юге Украины будет теплее – +8…+13 градусов.