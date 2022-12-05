Украину посреди декабря накроет аномальное потепление

Синоптики обещают в Украине аномальное потепление в ближайшее время. Температура воздуха будет на 12 градусов выше нормы.

Когда обещают мощное потепление

Такое аномальное тепло накроет Украину в выходные, 10 – 11 декабря. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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На выходные, 10 – 11 декабря, в Украине ожидается аномально теплая погода благодаря активному выносу воздушных масс с юга,

– сообщил Кибальчич.

По его данным, среднесуточная температура воздуха окажется выше нормы на 3 – 6 градусов. В то же время на Юге и Центре будет теплее на 7 – 12 градусов. Кроме того, в эти дни в Украине будет идти дождь. Осадков не будет только на Востоке.

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