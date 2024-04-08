Никаких осадков: как долго в Украине будет сухо и солнечно

На прошлой неделе в Украине прошли дожди. Также кое-где прогремели грозы. Впрочем, осадки уже прекратились.

Как долго в Украине будет тепло и сухо, или ждать возвращения дождей уже на этой неделе, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал.

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Как долго не будет дождей

В Укргидрометцентре обнародовали прогноз погоды на трое суток. В частности, 9 – 11 апреля. Синоптики отметили, что будет без осадков.

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 3 – 10 метров в секунду. Довольно тепло как днем, так и ночью.

Так, в темное время суток в Украине 6 – 12 градусов. Днем 20 – 26. В четверг в западных и северных областях 17 – 22 градуса.

В Карпатах 9 апреля ночью 1 – 6 тепла, днем 12 – 17 градусов. В среду и четверг ночью 5 – 10, днем 14 – 20 градусов.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах Укргидрометцентра, минимум до 13 апреля дожди и грозы в Украине пока не ожидаются.

Ориентировочный прогноз на 13 апреля / Скриншот с Укргидрометцентра