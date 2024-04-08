Як довго в Україні буде тепло й сухо, чи чекати повернення дощів уже цього тижня, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал.

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Як довго не буде дощів

В Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз погоди на три доби. Зокрема, 9 – 11 квітня. Синоптики зазначили, що буде без опадів.

Вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний, 3 – 10 метрів на секунду. Доволі тепло як вдень, так і вночі.

Так, у темну пору доби в Україні 6 – 12 градусів. Вдень 20 – 26. У четвер у західних і північних областях 17 – 22 градуси.

У Карпатах 9 квітня вночі 1 – 6 тепла, вдень 12 – 17 градусів. У середу й четвер вночі 5 – 10, вдень 14 – 20 градусів.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах Укргідрометцентру, щонайменше до 13 квітня дощі та грози в Україні наразі не очікуються.