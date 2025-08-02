По прогнозу синоптиков, в августе в большинстве областей средняя месячная температура может быть выше нормы на 1,5 – 2 градуса. Только на Западе – в пределах нормы.

Но возможна ли ранняя осень, – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Будет ли ранняя осень в 2025 году?

Представительница Укргидрометцентра ответила, когда обычно наступает метеорологическая осень, и возможно ли, что в этом году она будет ранней.

Вряд ли. Видим, что у нас такой достаточно высокий температурный фон сохраняется, особенно в юго-восточных областях. Даже не знаю, наступит ли она в те сроки, что обычно наступает для тех областей,

– отметила Наталья Птуха.

Также добавила, если говорить о температурных показателях, то метеорологическая осень в Украине наступает тогда, когда среднесуточная температура воздуха несколько дней подряд уже удерживается ниже +15 градусов.

Пока такого не ожидаем,

– отметила Наталья Птуха.

Интересно, что в прошлом году в части областей метеорологическое лето продолжалось практически до первой декады октября. Однако будет ли так же в этом году, – сложно спрогнозировать и пока рано.

Представительница Укргидрометцентра объяснила, что ладно сказать, потому что год на год не приходится. То есть то, о чем специалисты могут говорить, – это прогноз на ближайшие 10 суток, а также среднемесячные показатели на следующий месяц.

А когда именно придет метеорологическая осень, – сложно сказать, потому что процессы могут быть разные. Может быть залив холода, а может продолжаться жара. Сейчас сказать это и предсказать невозможно,

– подчеркнула Наталья Птуха.

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К слову, ожидается, что среднемесячная температура в августе будет в пределах +20 – +26 градусов, что на 1,5 – 2 градуса выше нормы.

"В принципе, это стандартно для августа и июля последних лет: они всегда самые жаркие", – констатировала Птуха.

Добавила, что в западных областях среднемесячная температура +17 – +20 градусов, что в пределах нормы, как раз-таки близко к ней.