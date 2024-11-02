Будет ли в Украине ранняя зима

Аномально теплая погода наблюдается в Украине в этом году. Метеорологическое лето, которое началось уже в середине мая, продолжалось практически до первой декады октября. И хотя дальше ударили сильные заморозки, впоследствии в Украине снова потеплело.

Но возможна ли в этом году ранняя зима, – в интервью 24 Каналу ответила Вера Балабух –заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.

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Ранняя зима

Эксперт отметила, что сейчас невозможно спрогнозировать, будет ли ранняя зима в Украине. В то же время подчеркнула, что это время года ожидается теплым. Так, средняя за сезон температура воздуха может быть на 2 градуса выше нормы.

В последние годы у нас отмечается тенденция к существенному повышению температуры воздуха зимой. За последние 30 лет она стала теплее в Украине почти на 1,5 градуса по сравнению с 70 – 80 годами прошлого века. Поэтому очень вероятно, что эти тенденции сохранятся и в этом году,

– сказала Вера Балабух.

Метеоролог также отметила, что сезонные прогнозы – это климатические прогнозы. Эксперты могут сказать лишь насколько ожидаемая средняя температура воздуха за сезон может отличаться от климатической нормы. Сказать, какой именно будет температура воздуха и когда, – можно только за 5 суток.

Несмотря на то, что температура воздуха зимой ожидается выше нормы, резкие снижения и вторжение арктического холода также возможны,

– отметила Вера Балабух.

Кстати, самая низкая температура воздуха зимой в Украине обычно наблюдается в восточных областях и на высокогорье Карпат. Вероятно, что и этот год также не будет исключением. Впрочем, спрогнозировать уже сейчас, будут ли в этом регионе 30-градусные морозы и где, – невозможно.

"Пока что мы видим, что в этом году для Востока страны характерна аномально высокая температура воздуха", – подчеркнула метеоролог.

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Обратите внимание! Вера Балабух также рассказала, что по данным расчетов мировых прогностических центров, средняя за ноябрь температура воздуха в Украине может быть на 1 – 2 градуса выше климатической нормы.