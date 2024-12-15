Температурные качели, порывистый ветер и снег: какой будет погода на следующей неделе

В течение 16 –22 декабря в Украине ожидается неустойчивая и влажная погода. Временами будет порывистый ветер и колебания температуры.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на неделю

Метеоролог писал, что в ближайшие дни в Украине ожидается ветреная погода с периодическим выпадением снега, мокрого снега и дожди. Все из-за активизации циклонов и атмосферных фронтов из северной части Атлантики.

Кстати, во всех регионах существенно повысится температура воздуха, особенно на Западе и Юге.

Прогноз на 16 – 22 декабря