Будут ли еще сильные морозы в Украине

Резкое похолодание накрыло Украину в первые выходные апреля. Многие области замело снегом. Также ударили заморозки. Холодная погода будет удерживаться и в ближайшие дни.

И возможны ли еще большие морозы, – в интервью 24 Каналу ответила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Морозы в Украине

Синоптик отметила, холодная погода будет удерживаться всю неделю, – от воскресенья, 6 апреля, и до следующей, 13 апреля. Впрочем, большие морозы, – -10 градусов и более, не ожидаются.

Разве что в Карпатах может быть -4 – -9 градусов. На остальной территории надеемся, что до -5 градусов,

– сказала Наталья Птуха.

Добавим, по обновленному прогнозу Укргидрометцентра, 8 – 11 апреля в Украине заморозки в воздухе 0 – 5 градусов (II уровень опасности, оранжевый).

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К слову, абсолютный минимум температуры, который фиксировали в Украине в апреле за всю историю метеонаблюдений, достигает -6 – -16 градусов. В Карпатах, Черниговской, Сумской и Харьковской областях – -17 – -22 градуса. На Львовщине и крайнем Юге местами -3 – -5 градусов.

Синоптик отметила, можно сказать, что похолодание в апреле – это "компенсация" за аномальное тепло зимой и в начале весны.

Впрочем, заморозки и снег не является чем-то чрезвычайно аномальным для этого месяца. Потому что в архивах все указано. Например, даже начиная с условно последних 30 лет, – климатический период с 1991 до 2021 – 2022 годов, – были первые декады апреля и с морозами, и со снежным покровом.

В частности, в 1997, 2002, 2003, 2015, 2019, 2021 годах в первых декадах апреля температура воздуха снижалась до отрицательных значений. Кое-где в разных регионах мог образовываться снежный покров.

"Поэтому это не является чем-то слишком аномальным. Но на фоне того, что у нас март был очень теплый, практически самый теплый за всю историю наблюдений в некоторых регионах, и началась вегетация растений достаточно рано, поэтому сейчас вот такое снижение температуры, особенно для плодовых деревьев, конечно, будет очень негативным", – подчеркнула Наталья Птуха.