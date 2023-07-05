Половину Украины накроют летние дожди: прогноз погоды на 6 июля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в четверг, 6 июля, будет жаркой. На половине территории Украины ожидаются летние дожди, а иногда и грозы.
В четверг по всей Украине ожидается переменная облачность. Жители нескольких регионов смогут немного отдохнуть от жары благодаря осадкам.
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Где в Украине пройдут дожди
На Западе, Севере и в большинстве областей Центра днем ожидаются кратковременные дожди. Также там возможны грозы. Из-за осадков Укргидрометцентр объявил в этих регионах I уровень опасности. На остальной территории никаких осадков не ожидается.
Ночная температура в большинстве регионов составит +15…+20. А на Юге и Востоке ночью может быть до 23 градусов тепла. Днем на Западе и в Житомирской области столбики термометров будут показывать +23…+28. В Карпатах будет немного прохладнее – от 17 до 22 градусов тепла. На Севера, Центре и Востоке ожидается жара. Днем там будет +29…+34. А на Юге будет еще жарче. Там дневная температура может подняться до 37 градусов.
Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 3 – 5 метров в секунду. Во время грозы возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.
Температура в областных центрах Украины
- Киев – +30...+32
- Ужгород – +25...+27
- Львов – +24...+26
- Ивано-Франковск – +25...+27
- Тернополь – +25...+27
- Черновцы – +25...+27
- Хмельницкий – +26...+28
- Луцк – +24...+26
- Ровно – +24...+26
- Житомир – +26...+28
- Винница – +29...+31
- Одесса – +33...+35
- Николаев – +34...+36
- Херсон – +34...+36
- Симферополь – +32...+34
- Кропивницкий – +33...+35
- Черкассы – +30...+32
- Чернигов – +30...+32
- Сумы – +30...+32
- Полтава – +31...+33
- Днепр – +32...+34
- Запорожье – +33...+35
- Донецк – +32...+34
- Луганск – +32...+34
- Харьков – +32...+34