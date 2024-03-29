Где и когда еще будет снег весной

Март плавно подходит к концу. И хотя до апреля осталось всего несколько дней, в Украине еще будет идти снег.

Где именно еще будет снег, спрогнозировали синоптики Укргидрометцентра. Кстати, местами ожидаются значительные дожди, пишет 24 Канал.

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Где еще прогнозируют снег

В пятницу, 29 марта, в большинстве областей дожди. На Закарпатье и в Карпатах ночью и утром значительные дожди. В высокогорье еще с мокрым снегом.

Впрочем, на выходных в Украине уже будет без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. В пятницу в Украине, кроме Северо-Востока, порывы 15 – 20 метров на секунду.

Температура ночью 3 – 9 тепла, днем 29 апреля 12 – 17, на юге страны до +20. Далее, на выходных, 30 – 31 апреля 16 – 21 градус тепла, а в западных областях даже до +24.

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Ориентировочный прогноз погоды на 31 марта / Скриншот с Укргидрометцентра