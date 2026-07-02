Жара спадает, но грядут грозы и похолодание: какую погоду ожидать в ближайшие дни

В ближайшие дни в Украине ожидается изменение погоды после сильной жары. В большинстве областей 3 – 5 июля возможны дожди, шквалы и постепенное понижение температуры воздуха.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

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Какая погода будет в ближайшее время?

По прогнозу синоптиков, 3 и 4 июля в большинстве регионов пройдут умеренные дожди и грозы. Местами осадки будут значительными. Днем местами возможен град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

Уже 5 июля осадки и другие опасные явления стихнут. Они ожидаются только на востоке и северо-востоке страны.

Температура воздуха ночью 3 июля составит +16…+23 градуса, а днем нагреется до +29…+34 градусов. Несколько ниже температура в дневные часы будет в западных и местами северных областях – +22…+28 градусов.

Ожидается, что в течение 4 и 5 июля жара отступит еще больше, а температура воздуха снизится еще на 3 – 6 градусов.

Напомним, представитель Укргидрометцентра Иван Семилит в интервью 24 Каналу привел консультативный прогноз, согласно которому в начале июля в Украине будет преобладать более комфортная погода, чем в последние недели. Так, тенденций к новому повышению температуры пока синоптики не наблюдают.