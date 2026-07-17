Гроза, шквалы или +30 градусов: какая погода будет ближе к выходным

В ближайшие дни в Украине ожидается преимущественно сухая погода. В некоторых регионах максимальная температура достигнет +30 градусов.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Какую погоду ожидать?

По прогнозу синоптиков, 17 – 19 июля в большинстве областей осадков не ожидается. Небольшие дожди и грозы возможны лишь в отдельных регионах.

Так, в четверг, 17 июля, днем местами возможен небольшой дождь в южных регионах страны. На следующий день осадки переместятся в западные области. Более того, они будут сопровождаться грозами.

В то же время в воскресенье, 19 июля, такие погодные условия могут охватить Житомирскую и Винницкую области.

Специалисты предупредили, что в отдельных районах возможны град и порывы ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

Несмотря на локальные осадки, температурный фон существенно не изменится. В ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах +13...+20 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +23...+30 градусов.

Напомним, в пятницу в Закарпатье днем температура поднимется до +34 градусов. В то же время в других регионах страны в основном ожидается до +23…+28 градусов. Немного теплее будет в западных и юго-западных областях – в пределах +26…+31 градуса.