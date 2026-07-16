Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Почему ожидать от погоды 17 июля?

В пятницу, 17 июля, в Украине ожидается небольшая облачность. Осадков не прогнозируется. Только в южных областях днем будет переменная облачность, местами возможны небольшой кратковременный дождь и гроза.

Ветер будет северо-восточным со скоростью 5–10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит 16–21 градус, а на северо-востоке страны – 13–18 градусов. Днем воздух прогреется до 23–28 градусов, в западных и юго-западных областях – до 26–31 градуса, а в Закарпатье столбики термометров поднимутся до 34 градусов.

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Какая будет температура в больших городах?

  • Киев +24…+26;
  • Ужгород +29…+31;
  • Львов +27…+29;
  • Ивано-Франковск +26…+28;
  • Тернополь +26…+28;
  • Черновцы +28…+30;
  • Хмельницкий +25…+27;
  • Луцк +26…+28;
  • Ровно +25…+27;
  • Житомир +23…+25;
  • Винница +23…+25;
  • Одесса +25…+27;
  • Николаев +25…+27;
  • Херсон +25…+27;
  • Симферополь +26…+28;
  • Кропивницкий +23…+25;
  • Черкассы +23…+25;
  • Чернигов +21…+23;
  • Сумы +18…+20;
  • Полтава +20…+22;
  • Днепр +21…+23;
  • Запорожье +23…+25;
  • Донецк +22…+24;
  • Луганск +22…+24;
  • Харьков +20…+22.

Прогноз погоды на 17 июля 2026 года / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, ранее представитель Укргидрометцентра Иван Семилит сообщал, что 17–18 июля дневная температура воздуха составит +22…+29 градусов. Несколько более высокие показатели местами ожидаются в южных и западных областях. Там воздух прогреется до +30…+32 градусов.

С воскресенья, 19 июля, потеплеют даже ночи. В большинстве регионов температура воздуха ночью повысится до +21 градуса, а на юге – до +23 градусов в ночные часы.