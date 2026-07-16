Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Почему ожидать от погоды 17 июля?

В пятницу, 17 июля, в Украине ожидается небольшая облачность. Осадков не прогнозируется. Только в южных областях днем будет переменная облачность, местами возможны небольшой кратковременный дождь и гроза.

Ветер будет северо-восточным со скоростью 5–10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит 16–21 градус, а на северо-востоке страны – 13–18 градусов. Днем воздух прогреется до 23–28 градусов, в западных и юго-западных областях – до 26–31 градуса, а в Закарпатье столбики термометров поднимутся до 34 градусов.

Какая будет температура в больших городах?

Киев +24…+26;

Ужгород +29…+31;

Львов +27…+29;

Ивано-Франковск +26…+28;

Тернополь +26…+28;

Черновцы +28…+30;

Хмельницкий +25…+27;

Луцк +26…+28;

Ровно +25…+27;

Житомир +23…+25;

Винница +23…+25;

Одесса +25…+27;

Николаев +25…+27;

Херсон +25…+27;

Симферополь +26…+28;

Кропивницкий +23…+25;

Черкассы +23…+25;

Чернигов +21…+23;

Сумы +18…+20;

Полтава +20…+22;

Днепр +21…+23;

Запорожье +23…+25;

Донецк +22…+24;

Луганск +22…+24;

Харьков +20…+22.

Прогноз погоды на 17 июля 2026 года / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, ранее представитель Укргидрометцентра Иван Семилит сообщал, что 17–18 июля дневная температура воздуха составит +22…+29 градусов. Несколько более высокие показатели местами ожидаются в южных и западных областях. Там воздух прогреется до +30…+32 градусов.

С воскресенья, 19 июля, потеплеют даже ночи. В большинстве регионов температура воздуха ночью повысится до +21 градуса, а на юге – до +23 градусов в ночные часы.