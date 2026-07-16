Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Чого очікувати від погоди 17 липня?
У п'ятницю, 17 липня, в Україні очікується невелика хмарність. Опадів не прогнозують. Лише у південних областях удень буде мінлива хмарність, місцями можливі невеликий короткочасний дощ та гроза.
Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
У нічні години температура повітря становитиме 16 – 21 градус, а на північному сході країни – 13 – 18 градусів. Удень повітря прогріється до 23 – 28 градусів, у західних та південно-західних областях – до 26 – 31 градуса, а на Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до 34 градусів.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Якою буде температура у великих містах?
- Київ +24…+26;
- Ужгород +29…+31;
- Львів +27…+29;
- Івано-Франківськ +26…+28;
- Тернопіль +26…+28;
- Чернівці +28…+30;
- Хмельницький +25…+27;
- Луцьк +26…+28;
- Рівне +25…+27;
- Житомир +23…+25;
- Вінниця +23…+25;
- Одеса +25…+27;
- Миколаїв +25…+27;
- Херсон +25…+27;
- Сімферополь +26…+28;
- Кропивницький +23…+25;
- Черкаси +23…+25;
- Чернігів +21…+23;
- Суми +18…+20;
- Полтава +20…+22;
- Дніпро +21…+23;
- Запоріжжя +23…+25;
- Донецьк +22…+24;
- Луганськ +22…+24;
- Харків +20…+22.
Прогноз погоди на 17 липня 2026 / Фото: Укргідрометцентр
Нагадаємо, раніше представник Укргідрометцентру Іван Семиліт розповідав, що 17 – 18 липня температура повітря вдень становитиме +22…+29 градусів. Дещо вищі показники місцями очікують у південних і західних областях. Там повітря прогріється до +30…+32 градусів.
З неділі, 19 липня, потеплішають навіть ночі. У більшості регіонів температура повітря вночі підвищиться до +21 градуса, а на півдні – до +23 градусів у нічні години.