Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Чого очікувати від погоди 17 липня?

У п'ятницю, 17 липня, в Україні очікується невелика хмарність. Опадів не прогнозують. Лише у південних областях удень буде мінлива хмарність, місцями можливі невеликий короткочасний дощ та гроза.

Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

У нічні години температура повітря становитиме 16 – 21 градус, а на північному сході країни – 13 – 18 градусів. Удень повітря прогріється до 23 – 28 градусів, у західних та південно-західних областях – до 26 – 31 градуса, а на Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до 34 градусів.

Якою буде температура у великих містах?

Київ +24…+26;

Ужгород +29…+31;

Львів +27…+29;

Івано-Франківськ +26…+28;

Тернопіль +26…+28;

Чернівці +28…+30;

Хмельницький +25…+27;

Луцьк +26…+28;

Рівне +25…+27;

Житомир +23…+25;

Вінниця +23…+25;

Одеса +25…+27;

Миколаїв +25…+27;

Херсон +25…+27;

Сімферополь +26…+28;

Кропивницький +23…+25;

Черкаси +23…+25;

Чернігів +21…+23;

Суми +18…+20;

Полтава +20…+22;

Дніпро +21…+23;

Запоріжжя +23…+25;

Донецьк +22…+24;

Луганськ +22…+24;

Харків +20…+22.

Прогноз погоди на 17 липня 2026 / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше представник Укргідрометцентру Іван Семиліт розповідав, що 17 – 18 липня температура повітря вдень становитиме +22…+29 градусів. Дещо вищі показники місцями очікують у південних і західних областях. Там повітря прогріється до +30…+32 градусів.

З неділі, 19 липня, потеплішають навіть ночі. У більшості регіонів температура повітря вночі підвищиться до +21 градуса, а на півдні – до +23 градусів у нічні години.