Надвигается холодный фронт: вскоре в Украине изменится погода

В субботу на большей части территории Украины ожидается спокойная теплая погода без существенных осадков и опасных явлений. Впрочем, уже в воскресенье продвижение холодного фронта с северо-запада станет причиной дождя в большинстве областей.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Отметил, что в ближайшие двое суток удержится теплая погода, временами с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега.

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В большинстве областей пройдут дожди

По прогнозу синоптика, под влиянием выступления антициклона с востока, в субботу на большей части территории Украины ожидается спокойная теплая погода без существенных осадков и опасных явлений.

В воскресенье продвижение холодного фронта с северо-запада станет причиной небольших осадков преимущественно в виде дождя в большинстве областей. Температурный фон существенно не изменится и останется выше климатической нормы,

– отметил Кибальчич.

Детальный прогноз на субботу

В западных областях ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь. В Карпатском регионе местами туман. Ночью составит от 3 мороза до 2 тепла, днем 7 – 12 градусов.

В северных областях переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ночью 4 мороза – 1 тепла, днем 2 – 7 градусов.

В центральных – переменная облачность, без осадков. Кстати, на дорогах местами гололедица. Ночью 4 мороза – 1 тепла, днем 3 – 8.

В южных областях и Крыму переменная облачность, без осадков. Ночью 2 мороза – 3 тепла, днем 4 – 9 тепла.

В восточных – переменная облачность, без осадков. На дорогах также местами гололедица. Ночью 2 – 7 градусов мороза, днем от 1 мороза до 4 тепла.

Погода на воскресенье

Ночью и утром 18 февраля на Западе пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Также ночью на дорогах местами гололедица. От 1 мороза до 4 тепла, днем 2 – 7 градусов.

Ночью на Севере ожидается дождь с мокрым снегом, днем местами небольшой дождь. Температура 1 мороза – 4 тепла, днем 1 – 6 градусов.

В центральных областях местами небольшой дождь, временами с мокрым снегом. Ночью 2 мороза – 3 тепла, днем 2 – 7 градусов.

В южной части и в Крыму ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Также местами туман. Ночью 2 мороза – 3 тепла, днем даже до +10.

На Востоке ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег, местами с дождем. На дорогах местами гололедица. Ночью 1 – 6 мороза, днем 2 – 7 тепла.