Колебания от морозов до тепла и сильные дожди местами: как изменится погода на выходных

На выходных в Украине будет неустойчивая погода с осадками, ветром и туманами. Температура будет выше нормы, особенно на юге. Прохладнее всего будет оставаться в северо-западных областях, где возможны небольшие морозы.

В целом погода будет теплой под влиянием циклонов и атмосферных фронтов. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич для Meteoprog.

Смотрите также Дожди со снегом пройдут в части областей, местами пригреет до +12: прогноз погоды на 14 февраля

Какой будет погода на выходных?

Суббота, 14 февраля

В западных областях будут небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси, и туман. Температура воздуха ночью будет -2...+3 градусов, днем составит -1...+4 градусов. На Закарпатье возможны колебания +5...+7 градусов.

В северных областях местами пройдет незначительный дождь, возможен туман. На дорогах возможно возникновение гололеда. Температура воздуха в ночное время будет в пределах -3...+2 градусов, а днем составит 0...+5 градусов.

В центральных областях прогнозируют дождь, в дневное время осадки будут значительные, возможен туман. Температура воздуха на территории страны в течение суток, согласно прогнозу, будет колебаться в диапазоне 0...+5 градусов.

В южных областях будет дождь, в Одесской области днем в основном осадков не будет, возможен туман. В ночные часы температура воздуха составит +1...+6 градусов, в течение дня она составит +5...+10 градусов.

В восточных областях также прогнозируют дожди, в Харьковской области они будут значительными, местами будет наблюдаться туман. Температура воздуха в течение суток в этих регионах будет колебаться в пределах +1...+6 градусов.

Воскресенье, 15 февраля

В западных регионах будут дожди и снег, местами осадки будут значительными. Возможно налипание мокрого снега и гололедица на дорогах. Температура воздуха в течение суток составит в пределах -5...+2 градусов.

В северных регионах возможен туман, слабая метель, налипание мокрого снега, гололедица, и осадки в виде снега с переходом в дождь. Температура воздуха ночью будет -4...-10 градусов, а днем составит -4...+1 градусов.

В центральных регионах в течение дня будет дождь, местами с мокрым снегом, возможен туман. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах -2...+3 градусов, а в течение дня составит +2...+7 градусов.

В южных регионах днем возможны незначительные дожди и туман, местами будут шквалы скоростью до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет -1...+4 градусов, днем показатели составят +7...+12 градусов.

В восточных регионах в основном будет без осадков, только в Харьковской области возможен незначительный дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью будет в пределах -3...+2 градусов, днем прогнозируют 0...+5 градусов.

Каких изменений в погоде ждать?