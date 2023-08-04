Волна жары в целом по Украине, дождь – только на Западе: прогноз погоды на 5 августа

4 августа 2023, 14:33
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в субботу, 5 августа, будет неоднородной. Поскольку наше государство очень велико, в разных регионах будет отличаться погода. Однако можно констатировать стопроцентно, что жителям Запада следует опасаться осадков, а вот жителям всех других регионов – жары.

Следует сказать, что в этом году, в принципе, лето достаточно жаркое – стоит быть осторожным. Скажем, избегайте долгого пребывания на солнце. Вместе с тем отлично, что после сильной жары приходят осадки. Однако посчастливится 5 августа ощутить последождевую летнюю свежесть только украинцам в западных областях.

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Погода по регионам Украины

Акцентируем, что на Западе не будет шквальных дождей. Ожидается переменная облачность с кратковременными осадками. Температура воздуха ночью составит от 14 до 19 градусов по Цельсию, а днем ожидается тепло от 28 до 33 градусов.

На территории остальной страны – в частности на Востоке, Центре, Севере и Юге – погода будет сухая и жаркая. Температура ночью будет немного выше, чем на Западе – от 18 до 23 градусов. А днем отметки на термометрах поднимутся на уровень от 31 до 36 градусов.

В целом по всей территории нашего государства местами возможны порывы восточного ветра со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Обратите внимание! В Киеве 5 августа тоже будет жарко. Жителям столицы нужно позаботиться о наличии при себе головных уборов, солнцезащитных очков и других вещей, которые могут обезопасить от тепловых и солнечных ударов.

Температура в крупнейших городах

  • Киев – +32...+34
  • Ужгород – +30...+32
  • Львов – +29...+31
  • Ивано-Франковск – +29...+31
  • Тернополь – +30...+32
  • Черновцы – +31...+33
  • Хмельницкий – +30...+32
  • Луцк – +31...+32
  • Ровно – +31...+33
  • Житомир – +32...+34
  • Винница – +32...+34
  • Одесса – +33...+35
  • Николаев – +34...+36
  • Херсон – +34...+36
  • Симферополь – +33...+35
  • Кропивницкий – +33...+35
  • Черкассы – +33...+35
  • Чернигов – +32...+34
  • Сумы – +31...+33
  • Полтава – +32...+34
  • Днепр – +33...+35
  • Запорожье – +34...+36
  • Донецк – +31...+33
  • Луганск – +31...+33
  • Харьков – +32...+34


Погода по Украине 5 августа 2023 года / Карта Укргидрометцентра

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак