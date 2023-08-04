Волна жары в целом по Украине, дождь – только на Западе: прогноз погоды на 5 августа

Погода в Украине в субботу, 5 августа, будет неоднородной. Поскольку наше государство очень велико, в разных регионах будет отличаться погода. Однако можно констатировать стопроцентно, что жителям Запада следует опасаться осадков, а вот жителям всех других регионов – жары.

Следует сказать, что в этом году, в принципе, лето достаточно жаркое – стоит быть осторожным. Скажем, избегайте долгого пребывания на солнце. Вместе с тем отлично, что после сильной жары приходят осадки. Однако посчастливится 5 августа ощутить последождевую летнюю свежесть только украинцам в западных областях.

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Погода по регионам Украины

Акцентируем, что на Западе не будет шквальных дождей. Ожидается переменная облачность с кратковременными осадками. Температура воздуха ночью составит от 14 до 19 градусов по Цельсию, а днем ожидается тепло от 28 до 33 градусов.

На территории остальной страны – в частности на Востоке, Центре, Севере и Юге – погода будет сухая и жаркая. Температура ночью будет немного выше, чем на Западе – от 18 до 23 градусов. А днем отметки на термометрах поднимутся на уровень от 31 до 36 градусов.

В целом по всей территории нашего государства местами возможны порывы восточного ветра со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Температура в крупнейших городах

Киев – +32...+34

Ужгород – +30...+32

Львов – +29...+31

Ивано-Франковск – +29...+31

Тернополь – +30...+32

Черновцы – +31...+33

Хмельницкий – +30...+32

Луцк – +31...+32

Ровно – +31...+33

Житомир – +32...+34

Винница – +32...+34

Одесса – +33...+35

Николаев – +34...+36

Херсон – +34...+36

Симферополь – +33...+35

Кропивницкий – +33...+35

Черкассы – +33...+35

Чернигов – +32...+34

Сумы – +31...+33

Полтава – +32...+34

Днепр – +33...+35

Запорожье – +34...+36

Донецк – +31...+33

Луганск – +31...+33

Харьков – +32...+34

Обратите внимание! В Киеве 5 августа тоже будет жарко. Жителям столицы нужно позаботиться о наличии при себе головных уборов, солнцезащитных очков и других вещей, которые могут обезопасить от тепловых и солнечных ударов.



Погода по Украине 5 августа 2023 года / Карта Укргидрометцентра