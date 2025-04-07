В каких областях будет идти снег, а где будут дожди в ближайшие дни

В течение всей недели в Украине ожидается аномально холодная и неустойчивая погода. Будет идти снег, местами будут дожди.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Снег в Украине

По прогнозу Кибальчича, во вторник на Западе, Севере и местами в центральных областях ожидается небольшой снег, мокрый снег. Между тем в остальных регионах без существенных осадков. В западной и северной части на дорогах гололедица, снежный накат.

В среду, 9 апреля, ночью на Западе и крайнем Севере небольшой снег. Днем в большинстве регионов, кроме Юго-Востока, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. На дорогах западных и северных областей гололедица.

В четверг ночью на Западе, днем в большинстве областей умеренные осадки, в восточных и южных преимущественно дождь, в западных и северных – снег, мокрый снег и дождь. Также на Западе местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. В Карпатах значительный снег.

В пятницу также будет удерживаться холодная и неустойчивая погода с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя в большинстве областей. На дорогах Правобережья местами гололедица, налипание мокрого снега.

В субботу под влиянием очередных атмосферных фронтов, на большей части территории Украины ожидаются дожди с мокрым снегом.

В воскресенье, 13 апреля, местами в Украине пройдут небольшие осадки в виде снега и дождя. Только в западных и юго-западных областях без существенных осадков.