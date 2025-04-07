Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Сніг в Україні

За прогнозом Кібальчича, у вівторок на Заході, Півночі й місцями в центральних областях очікується невеликий сніг, мокрий сніг. Тим часом у решті регіонів без істотних опадів. У західній і північній частині на дорогах ожеледиця, сніговий накат.

У середу, 9 квітня, вночі на Заході та крайній Півночі невеликий сніг. Удень у більшості регіонів, крім Південного Сходу, очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу з дощем. На дорогах західних і північних областей ожеледиця.

У четвер вночі на Заході, вдень у більшості областей помірні опади, у східних і південних переважно дощ, у західних і північних – сніг, мокрий сніг та дощ. Також на Заході подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. У Карпатах значний сніг.

У п'ятницю також буде утримуватися холодна й нестійка погода з опадами у вигляді снігу, мокрого снігу й дощу в більшості областей. На дорогах Правобережжя подекуди ожеледиця, налипання мокрого снігу.

У суботу під впливом чергових атмосферних фронтів, на більшій частині території України очікуються дощі з мокрим снігом.

У неділю, 13 квітня, подекуди в Україні пройдуть невеликі опади у вигляді снігу та дощу. Тільки в західних і південно-західних областях без істотних опадів.