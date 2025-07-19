Погода на выходные: в каких областях будут дожди, грозы и шквалы, а где – сильная жара

В выходные, 19 –20 июля, погода в Украине будет преимущественно неустойчивой. В части областей снова пройдут дожди и грозы. Кое-где осадки будут значительными.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Какой будет погода на выходных 19 – 20 июля в Украине?

На большей части территории Украины будет неустойчивый характер погоды с кратковременными дождями, местами значительными. Метеоролог объяснил, что все из-за влияния пониженного атмосферного давления и на фоне развития атмосферных фронтов

По прогнозу Кибальчича, теплее всего будет в юго-восточных областях и Крыму.

В субботу, 19 июля, в течение суток на Западе будут идти небольшие, местами умеренные дожди на фоне преимущественно пасмурного неба. В отдельных населенных пунктах также возможны грозы. Ветер западного направления, 7 – 12 метров в секунду. Ночью +12 – +17, днем +19 – +24 градуса, только на Закарпатье до +26 градусов.

На Севере неустойчивая и дождливая погода. Ночью на Сумщине, днем на Киевщине значительные дожди, местами грозы. Ветер ночью восточный, днем южный, 5 – 10 метров в секунду, во время грозы порывистый. Ночью +13 – +18 градусов, днем +22 – +27 градусов.

В течение суток в центральных областях существенных осадков не будет. Только ночью на Полтавщине и Днепропетровщине умеренные дожди, местами с грозой. Ветер ночью переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду, днем юго-западный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью +14 – +19 градусов, днем +23 – +28, только на Днепропетровщине местами +29 – +31 градус.

На Юге и в Крыму переменная облачность, без осадков. Ветер западный / юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +14 – +19, в Крыму и Приазовье местами +30 – +32 градуса.

На Востоке в течение суток неустойчивая погода. Будут идти дожди с грозами, местами значительные. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +18 – +23, днем +25 – +30 градусов, только на крайнем Юго-Востоке +32 – +37 градусов.

В воскресенье, 20 июля, на Западе будет преобладать дождливая погода, кое-где осадки будут значительными. Только на Закарпатье будет сухо. Ветер западный/юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +12 – +17 градусов, днем +20 – +25, только на Закарпатье до +27 градусов.

На Севере ночью местами пройдут небольшие дожди, днем умеренные, местами значительные осадки. В отдельных населенных пунктах также возможны грозы и шквалы, 15 – 20 метров в секунду. Ночью будет +12 – +17 градусов, днем +21 – +26.

В центральных областях без существенных осадков, только днем на Черкасщине и западе Кировоградщины дожди, местами грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-западный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью +14 – +19, днем +27 – +32 градуса.

На Юге переменная облачность, без осадков. Ночью ветер переменных направлений, днем юго-западный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью +15 – +20 градусов, днем +28 – +33 градуса.

На Востоке без существенных осадков, только днем в Донецкой и Луганской областях местами кратковременные грозовые дожди. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +14 – +19, днем +27 – +32 градуса.