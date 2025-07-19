Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Якою буде погода на вихідних 19 – 20 липня в Україні?

На більшій частині території України буде нестійкий характер погоди з короткочасними дощами, подекуди значними. Метеоролог пояснив, що все через вплив зниженого атмосферного тиску й на тлі розвитку атмосферних фронтів

За прогнозом Кібальчича, найтепліше буде у південно-східних областях і Криму.

У суботу, 19 липня, протягом доби на Заході йтимуть невеликі, місцями помірні дощі на тлі переважно похмурого неба. В окремих населених пунктах також можливі грози. Вітер західного напрямку, 7 – 12 метрів на секунду. Уночі +12 – +17, удень +19 – +24 градуси, лише на Закарпатті до +26 градусів.

На Півночі нестійка й дощова погода. Вночі на Сумщині, вдень на Київщині значні дощі, подекуди грози. Вітер уночі східний, удень південний, 5 – 10 метрів на секунду, під час грози поривчастий. Уночі +13 – +18 градусів, удень +22 – +27 градусів.

Протягом доби в центральних областях істотних опадів не буде. Тільки вночі на Полтавщині та Дніпропетровщині помірні дощі, місцями з грозою. Вітер уночі змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду, удень південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Уночі +14 – +19 градусів, удень +23 – +28, тільки на Дніпропетровщині подекуди +29 – +31 градус.

На Півдні й у Криму мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний / південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +14 – +19, у Криму та Приазов'ї подекуди +30 – +32 градуси.

На Сході впродовж доби нестійка погода. Йтимуть дощі з грозами, подекуди значні. Вітер уночі змінних напрямків, удень південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +18 – +23, удень +25 – +30 градусів, тільки на крайньому Південному Сході +32 – +37 градусів.

У неділю, 20 липня, на Заході переважатиме дощова погода, подекуди опади будуть значними. Тільки на Закарпатті буде сухо. Вітер західний / південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Уночі +12 – +17 градусів, удень +20 – +25, лише на Закарпатті до +27 градусів.

На Півночі вночі подекуди пройдуть невеликі дощі, удень помірні, місцями значні опади. В окремих населених пунктах також можливі грози та шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Уночі буде +12 – +17 градусів, удень +21 – +26.

У центральних областях без істотних опадів, тільки вдень на Черкащині й заході Кіровоградщини дощі, подекуди грози. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Уночі +14 – +19, удень +27 – +32 градуси.

На Півдні мінлива хмарність, без опадів. Уночі вітер змінних напрямків, удень південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +15 – +20 градусів, удень +28 – +33 градуси.

На Сході без істотних опадів, тільки вдень на Донеччині й Луганщині подекуди короткочасні грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Уночі +14 – +19, удень +27 – +32 градуси.