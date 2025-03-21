Погода на выходные: в каких областях пройдут дожди, а где пригреет до +17 градусов
- На выходных ожидается относительно теплая погода с небольшими и умеренными осадками в части областей. Кое-где пройдут дожди с мокрым снегом.
- Температура в Украине будет превышать средние климатические показатели на 2 – 5 градусов.
В ближайшие дни в Украине ожидается относительно теплая погода. Часть областей накроют осадки. В частности, ожидаются дожди и мокрый снег.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoptog.ua.
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Погода в Украине
В ближайшие двое суток погодные условия будут определяться влиянием области повышенного давления, а также слабо выраженных атмосферных фронтов. Из-за этого ожидается довольно комфортная и теплая погода. Впрочем, станет ощутимо больше облачности, а в некоторых регионах пройдут небольшие и умеренные дожди. Температура будет превышать средние климатические показатели на 2 – 5 градусов.
В субботу, 22 марта, на Западе переменная облачность, без осадков. Только во второй половине дня на Закарпатье дождь. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер ночью переменных направлений, днем восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью -3 – +2 градуса, днем +12 – +17.
На Севере малооблачно, без осадков. Только днем на Сумщине местами небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью -2 – +3 градуса, днем +10 – +15 градусов.
В центральных регионах Украины теплая и спокойная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью -2 – +3 градуса, днем +11 – +16.
На Юге солнечно, без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью -2 – +3, днем +11 – +16 градусов, однако, на побережье морей +7 – +11.
На Востоке малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью -2 – +3, днем +11 – +16 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 23 марта
- На Западе ожидается облачная и неустойчивая погода. Пройдут умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, 7 – 12 метров на секунду, в Винницкой области днем порывы, 15 – 20 метров на секунду. Ночью 0 – +5 градусов, днем +5 – +10 градусов.
- На Севере местами небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-восточный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью -2 – +3 градуса, днем +7 – +12.
- В центральных областях переменная облачность, без существенных осадков. Ночью ветер переменных направлений, днем юго-восточный, 5 – 10 метров на секунду. Температура ночью +1 – +6, днем +9 – +14 градусов.
- На Юге также переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7 – 12 метров на секунду, днем порывы 15 – 20 метров на секунду. Ночью -2 – +4 градуса, днем +8 – +13.
- На Востоке ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-восточный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью -1 – +4, днем +9 – +14 градусов.